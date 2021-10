Raed Arafat, anunț oficial despre demisia sa. Ce a răspuns atunci când a fost întrebat dacă va pleca din funcția pe care o deține

Raed Arafat a făcut lumină în cazul demiterii sale din funcția de secretar de stat. În urma căderii Guvernului Cîțu, multă lume își pune întrebarea dacă șeful DSU va rămâne în continuare în funcția sa de secretar de stat sau va fi nevoit să plece.

Întrebat dacă are de gând să demisioneze după după căderea Guvernului, în urma moţiunii de cenzură, Raed Arafat a răspuns scurt și cuprinzător. Cu o transparență de care a dat dovadă și până acum, șeful DSU a explicat că a fost numit în funcție de un prim-ministru, iar plecarea sa depinde de o persoană care va deține aceeași funcție. Până atunci, secretarul de stat a dat asigurări că își va face treaba ca și până acum.

O întrebare similară i-a fost adresată de către jurnaliști, în urmă cu o săptămână, pe data de 1 octombrie, imediat după tragedia de la Constanța, acolo unde un incendiu izbucnit la ATI a provocat o reală tragedie. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă, Raed Arafat că instituțiile din coordonarea sa nu dețin puterea absolută pentru a rezolva toate problemele, acest lucru depinzând de mai mulți factori.

“Vreți să spuneți că au murit oameni pentru că doctorul Arafat nu a demisionat? Am explicat mai devreme care este rolul DSU, ce face DSU, și cum intervine DSU cu structurile aflate în coordonare. Doctorul Arafat nu este Superman, care să rezolve toate problemele, și nici insituțiile aflate în coordonarea lui nu sunt instituții de super-putere, care să rezolve absolut toate problemele. Totul depinde de nivelul pentru care există competență pentru rezolvarea unei probleme”, a declarat, vineri, Raed Arafat, la Constanța.

Încă o dată, Raed Arafat a adus lămuriri cu privire la rolul său în raport cu problemele care apar în societate. Șeful DSU a dat asigurări că intervine personal, ori de câte ori apar situații urgente, iar în rest, există instituții răspunzătoare cu fiecare problemă în parte.

“La întrebarea pentru reproșul personal am să vă răspund foarte direct. Eu sunt șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Departamentul pentru Situații de Urgență are două roluri. Principalul rol este coordonarea structurilor de intervenție în situațiile de urgență. Din păcate, pe noi ne vedeți când avem urgențe, nu ne vedeți când situația este ok, noi apărem și eu apar în mod deosebit când există o problemă gravă, pentru că dacă nu este gravă atunci nu apar eu și sunt colegii mei pe plan local care apar și care vorbesc.

Vin când este ceva grav, pentru că acesta este rolul departamentului. IGSU, care este în cadrul departamentului, are un rol pe partea de prevenire și control. Eu puteam să spun că e o problemă dacă IGSU-ul nu venise să controleze de mai multe ori, dacă IGSU-ul a scăpat să anunțe că există probleme. De aici, executarea soluțiilor nu mai aparține de Departamentul pentru Situații de Urgență, nici de doctorul Arafat, nici de comandantul IGSU, nici de ministrul de Interne, nici chiar de ministrul Sănătății, pentru că aici merge direct unde este proprietatea, nu către manager neapărat.

Rolul nostru la nivel național este să sprijinim, după competențe, pe cei care sunt în coordonarea noastră, în controlul nostru, să îți rezolve problemele. Legea nu are nimic aici cu rezolvarea problemelor. Rolul DSU este intervenția, salvarea, să ajungă la timp, să facă tot ce este posibil când este o tragedie, să facă tot posibilul să prevină în limita competențelor. Era rolul spitalului să vină și să spună aici sunt documentele pentru autorizație”, a declarat Raed Arafat.