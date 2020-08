Radu de la Asia Express și-a făcut testul de COVID-19. Ce rezultate a primit

Radu Vlăduț a fost o prezență controversată în cadrul competiției „Asia Express“, unde a participat alături de prietenul lui, Alexandru Abagiu. Pe parcursul desfășurării show-ului fenomen difuzat la Kanal D, bărbatul a atras un val de antipatie din partea colegilor.

Radu Vlăduț, fostul concurent de la „Asia Express“, a anunțat recent pe rețelele sociale că și-a făcut testul pentru COVID-19, care pare-se că a ieșit negativ, întrucât acesta și-a făcut bagajele și a plecat în vacanță, în Budapesta, unde își dorea să ajungă de ceva vreme.

Mai mult, pentru a fi sigur de rezultate, tânărul și-a făcut și un al doilea test, iar rezultatele sunt liniștitoare.

Radu Vlăduț și Alexandru Abagiu au făcut senzație la „Asia Express“, după ce concurenții s-au pupat cu foc în văzut tuturor. Toată lumea a rămas mască. Când și-au revenit din șoc, spectatorii i-au aplaudat și au râs pe săturate.

Ce a spus fostul concurent despre experiența de la „Asia Express“? Ei bine, aceasta este părerea sa despre show-ul fenomen câștigat de Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor:

„Să particip la @asiaexpressromania a fost pentru mine un vis devenit realitate. Mi-am dorit foarte mult această experiență și am trăit-o fix așa cum am vrut și cum am simțit eu. Nu aș schimba nimic. Mulțumesc @abagiu că ai avut curaj să mă iei cu tine și mulțumesc oamenilor care și-au dat acordul ca eu să merg cu @abagiu! You guys rock! All of you!“, a fost reacția lui Radu.