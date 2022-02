Rabla 2022. Modificări importante apar în acest an. Câți bani pot primi românii care predau două mașini vechi în loc de una

Schimbare importantă în programul „Rabla 2022”. Românii care vor să scape de mașinile vechi și să le înlocuiască cu un autovehicul nou pot casa, începând de anul acesta, două autoturisme, în loc de unul cum era prevăzul până acum în lege. Iată ce sume se pot obține în schimbul mașinilor casate.

Modificări importante în programul „Rabla 2022”. Câți bani poți obține pentru casarea a două autovehicule

Regula nou-implementată este valabilă atât pentru programul Rabla Clasic, unde se poate achiziționa o mașină nouă cu un nivel de poluare mai mic, cât și pentru Rabla Plus, unde pot fi cumpărate autovehicule electrice sau hibride.

Posibilitatea ca o persoană să caseze două mașini în loc de una în cele două programe „Rabla” a fost introdusă la începutul acestei luni prin două ordine ale Minsiterului mediului: Ordinul nr. 180/2022 – Rabla Clasic și Ordinul nr. 179/2022 – Rabla Plus.

În ceea ce privește sumele pe care o persoană care se înscrie în program le poate primi, aici lucrurile nu sunt așa cum ne-am fi așteptat. Deși am fi tentați să credem că în cazul în care dorim să casăm două autovehicule în loc de unul, vom primi o primă de casare dublă, ei bine nu este deloc așa.

Prima de casare nu se dublează în cazul predării a două mașini vechi

Dacă vorbim Rabla Clasic, prima de casare pentru o singură mașină este de 6.000 de lei, în timp ce pentru două mașini se ridică la valoarea de 9.000 de lei.

În ceea ce privește programul Rabla Plus, unde doritorii vor bține ecotichete în schimbul mașinilor vechi, dacă o persoană dorește să achiziționeaze un autoturism hibrid, ecotichetul acordat în schimbul unei singure mașini are valoarea de 26.000 de lei, iar pentru două mașini este de 26.000 de lei.

De asemena, pentru achiziționarea unui autoturism electric sau pe hidrogen, în schimbul unei singure mașini vechi primești un ecotihet de 51.000 de lei. Valoarea acestuia pentru două mașini casate crește la 56.000 de lei.

În plus, noile reglementări prevăd ca pe lângă acordarea acestor prime de casare să se adauge și alte sume sub formă de ecobonusuri. Spre exemplu, din acest an, cei care predau autovehicule mai vechi de 15 ani, cu un nivel mare de poluare, primesc în plus 1.500 de lei pentru achiziționarea unuia nou.

Tot în acest an a apărut și obligația casării a cel puțin unei mașini în cazul programului Rabla Plus și eliminarea posibilității de a cumula sumele din cele două programe destinate cumpărării de mașini noi, potrivit avocatnet.ro.