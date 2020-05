Puterea Dragostei: Ligi și Philip și-au declarat război! Cine a intervenit între ei

S-a declarat război în casa Puterea Dragostei! Ligi și Philip au realizat că orice ar face nu pot ajunge la un numitor comun, așa că azi au răbufnit amândoi sub privirile șocate ale colegilor. Cine a intervenit în scandalul foștilor iubiți?

Puterea Dragostei: Ligi și Philip, scandal de proporții

De la iubire la ură e doar un singur pas, asta demonstrează deja de luni bune Ligi și Philip. Foștii iubiți nu-și mai acceptă deloc nici măcar câteva cuvinte. Blondina se ciondănește des cu actuala parteneră a bărbatului, iar acesta este sătul de situația în care este pus așa că iese la atac. De data asta, cei doi au trecut la injurii greu de digerat pentru iubita lui Philip, așa că Berna a ajuns în cele din urmă la capătul răbdării.

Din păcate, se pare că războiul dintre fostul cuplu e doar la început, pentru că lucrurile grele pe care și le-au spus azi sunt de departe cele care închid legătura dintre ei. Cărțile au fost aruncate pe masă, iar colegii de platou nu știu cum să gestioneze situația asta.

„Te las să-ți etalezi catacterul. Fugi!”

Ligi: Ești un pui eșuat!

Philip: Și tu ești o c**** eșuată.

Ligi: Oooo, ce m-a durut asta. Te las să-ți etalezi catacterul. Fugi la gară, băi!

Philip: Dacă nu te bagă Berna în seamă nu știai cum să creezi scandal.

Ligi: Ce treabă am eu cu fata asta? Eu nu vorbesc cu ea, eu vorbesc cu tine.

Philip: De ieri până acum dacă nu te băgăm eu sau Berna în seamă nu te bagă nimeni. Trebuia să mergi după Cătălin ăla al tău.

Ligi: Lasă-l pe Cătălin!

Philip: N-ai niciun sens în casa asta și n-ai niciun gust la bărbați. Ai plâns atâta după el degeaba.

Ligi: Ție ți-e ciudă că am plâns după Cătălin și n-am plâns după tine.

Philip: Ai avut un bărbat care și-a bătut joc de tine așa cum nu și-a bătut nimeni.

Ligi: Taci din gură că ești mincinosul casei.

Philip: Tu te dai o femeie cuminte, dar nu ești deloc.

Ligi: Ai termint, puișor?

Berna: Gata, iubitule, fii mai deștept și ignoră-o. Lasă să fie ea frustrată.

Ligi: Nu-s frustrată, s-a contrazis singur și i-am explicat.

Berna: Deja exagerați!