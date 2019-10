Pugilistul Patrick Day a murit. Boxerul de 27 se afla în comă după ce primise un KO

Pugilistul Patrick Day a murit, miercuri, la 27 de ani, la Chicago, ca urmare a unui KO din partea compatriotului său Charles Cornwall, într-un meci din cadrul galei de la Wintrust Arena din Chicago.

Pugilistul american Patrick Day, în vârstă de 27 de ani, a urcat în rig, sâmbătă, cu Charles Cornwall, într-un meci din cadrul galei de la Wintrust Arena din Chicago, la categoria super-welter (categorie semi-mijlocie). Sportivii au rezistat în ring până în runda a zecea, când compatriotul lui Day i-a prins un croșeu puternic și l-a pus la pământ. Americanul nu s-a mai putut ridica și a fost transportat în stare gravă la spitalul Norhtwestern Memorial din Chicago.

La acel moment, pe contul de Twitter MMA India era scris: ”Vă implorăm, rugați-vă pentru Patrick Day. A fost făcut KO în meciul cu Charles Cornwall și se află în comă în urma leziunii suferite. A fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe în convulsii”.

De asemenea, și Lou DiBella, organizatorul galei de la Wintrust Arena din Chicago a spus câteva cuvinte despre starea lui Day. „Patrick este în comă în urma loviturii primite în ring şi este într-o stare extrem de critică. Suntem marcaţi de multitudinea de mesaje de susţinere, rugăciuni şi oferte de sprijin care vin din partea întregii comunităţi a boxului”, a declarat Lou DiBella.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb

— MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019