PSD primește lovitură după lovitură. Starea critică dinainte de alegeri: Gabriela Firea, în mare pericol

PSD primește lovitură după lovitură. Partidul se află în stare critică înainte de alegeri, iar Gabriela Firea se află în mare pericol. Liberalii conduc în topul preferințelor alegătorilor.

PSD primește o lovitură dură. Stare critică înainte de alegeri: Gabriela Firea, în pericol

PSD nu stă bine deloc în sondaje. Potrivit ultimului sondaj IMAS, comandat de Europa FM, Partidul Național Liberal se menţine la peste 33% intenţie de vot, aceştia fiind aleşi ca opţiune de 33,6% din respondenţii, după ce în luna iulie avuseseră o intenţie de vot de 33,4%.

Tot potrivit sondajului realizat de IMAS, cea mai mare surpriză este scorul PSD. Partidul condus de Marcel Ciolacu a ajuns la o intenţie de vot de 20,8%, ceea ce înseamnă că au pierdut aproape trei procente, de la ultimul sondaj realizat.

PSD, 23,4% din intențiile de vot

În luna iulie a acestui an, Partidul Social Democrat avea o intenţie de vot de 23,4%. De asemenea, potrivit aceluiași sondaj recent, USRPLUS se află la 18,3%, cu un procent în plus faţă de luna anterioară. De asemenea, partidul condus de Victor Ponta, Pro România, a reușit să depăşească din nou pragul de 10%, situându-se la o intenţie de vot de 10,6%, după ce în luna iulie ajunsese la 9,7%.

Dintre partidele mai mici, pragul parlamentar l-ar mai trece doar UDMR, care are aproape 6%, în timp ce PMP şi ALDE au sub 5%. Barometrul Europa FM a fost realizat de IMAS în perioada 6-26 august, pe un eşantion de 1010 persoane şi are o marjă de eroare de 3,1%.

Pentru fotoliul de primar al Capitalei sunt înscriși pe liste 9 candidați

Aceștia sunt:

Conform datelor Biroului Electoral Central, la Alegerile locale de anul acesta, sunt anunțați oficial nouă candidați, după cum urmează:

-► Nicușor Dan – susținut de PNL și USR PLUS (candidează pentru a doua oară)

-► Gabriela Firea – susținută de PSD (candidează pentru un al doilea mandat)

-► Traian Băsescu – susținut de PMP (candidează pentru un al treilea mandat)

-► Călin Popescu Tăriceanu – susținut de ALDE (prima candidatură)

-► Ioan Sîrbu – susținut de Pro România (prima candidatură)

-► Ilan Laufer – susținut de Forța Identității Naționale și Platforma Social Liberală (prima candidatură)

-► Viorel Cataramă – susținut de alianța Mișcarea Patrioților Români (prima candidatură)

-► Alexandru Coita – susținut de Partidul Republican (prima candidatură)

-► Florin Călinescu – susținut de Partidul Verde (prima candidatură)