Proteste în București după introducerea certificatului verde. Câți oameni anunță George Simion că sunt la Universitate

Noi proteste în București! Manifestațiile și-au făcut apariția din nou în Capitală după introducerea certificatului verde. Câți oameni vor participa? George Simion a făcut publică cifra românilor care sunt nemulțumiți de ultimele vești din contextul actual.

Proteste în București față de introducerea certificatului verde

A început protestul în Piața Universității! Românii care sunt nemulțumiți de decizia autorităților în privința introducerii certificatului verde s-au adunat în Capitală pentru a o contesta.

Se scandează „Jos Guvernul!”. George Simion a anunțat faptul că în momentul de față sunt aproximativ 10.000 de oameni prezenți și se așteaptă ca mulți alții să li se alăture.

„Suntem deja 10.000 de oameni! O să ne unim cu toate protestele! O să plecăm în marș zeci de mii de oameni. Mergem până la capăt! Astăzi dăm jos Guvernul! O să ne unim cu toții”, spune George Simion, într-un live pe Facebook.

Organizatorii în frunte cu George Simion cer Guvernului Cîțu să renunțe la documentul verde și la restricțiile impuse în această perioadă. ”Avem imunitate, fără paşpoarte”, ”Libertate”, ”Nu forţaţi, nu ne vaccinaţi”, mai strigă românii.

Manifestațiile sunt organizate de Asociația Cealea Neamului, Asociaţia NEAMUNIT, Asociaţia Alianţa Părinţilor, Grupul Civic Starea de Libertate şi Grupul Civic Legitimă Apărare și au început la orele 16:00 și respectiv 17:00.

Ce cer protestatarii?

1) Solicităm autorităţilor renunţarea urgentă şi definitivă la folosirea “certificatului verde” Covid pe teritoriul României.

2) Cerem ridicarea imediată a stării de alertă, care a fost prelungită în mod nejustificat şi nefundamentat din luna mai 2020 până în prezent, asigurând un cadru propice pentru numeroase abuzuri ale autorităţilor şi încălcări de drepturi ale cetăţenilor, care trebuie să înceteze.

3) Solicităm autorităţilor oprirea tuturor măsurilor de segregare a populaţiei României pe criterii medico-sanitare.

4) Solicităm autorităţilor renunţarea la orice formă de impunere directă sau indirectă a vaccinării obligatorii de orice tip.

5) Solicităm autorităţilor să promoveze şi să permită utilizarea tratamentelor medicamentoase dovedite eficiente în stadiile timpurii ale infecţiei cu Sars-Cov2, pentru evitarea supraaglomerării spitalelor.

6) Solicităm autorităţilor oprirea tuturor măsurilor abuzive şi discrimitatorii la adresa unor categorii profesionale (cadre medicale, personal MAI, personal ISU, cadre didactice, studenţi, etc).

7) Solicităm menţinerea deschise, cu prezenţă fizică, a tuturor unităţilor de învăţământ, de la cel preşcolar până la cel universitar, fără mască obligatorie, fără constrângeri de niciun fel (testare obligatorie pentru elevi şi studenţi, certificat verde pentru profesori, etc).

8) Solicităm autorităţilor renunţarea imediată la măsurile restrictive, dovedite inutile şi ineficiente, care afectează activitatea unor sectoare întregi din economie, atât la nivelul angajatorilor, cât şi al angajaţilor. 9) Solicităm autorităţilor să asigure accesul nediscriminatoriu la servicii de sănătate al tuturor cetăţenilor, fără a transforma spitale întregi în unităţi dedicate covid – măsura care duce la creşterea dramatica a mortalităţii în rândul pacienţilor care suferă de alte afecţiuni grave, acute sau cronice.

10) Solicităm autorităţilor reglementarea strictă şi plafonarea urgentă a preţurilor la energie şi gaze, a căror creştere explozivă poate afecta serios nivelul de trai al multor cetăţeni Români, pe fondul inflaţiei, crizei economice, şi apropierii sezonului friguros.

11) Solicităm Guvernului României şi tuturor autorităţilor statului Român sa înceteze adoptarea şi aplicarea unor măsuri şi restricţii abuzive şi nelegale, care, sub pretextul pandemiei, încalcă Constituţia României si drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Români.

12) Solicităm cu fermitate ca cele trei puteri din stat (Executivă, Legislativă şi Judecătorească) să respecte Constituţia României şi să îşi respecte cu stricteţe toate atribuţiile, responsabilităţile şi regulamentele specifice de funcţionare.