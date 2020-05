Program special de 1 iunie la PRO TV. Selly și 5Gang, concert la TV. Ce se mai difuzează de Ziua Copilului

Ziua copilului, sărbătorită în stil mare la Pro TV! Televiziune din Pache Protopopescu le-a pregătit surprize care mai de care mai atractive celor mici, de ziua lor, pe 1 iunie. Cunoscutul vlogger Selly și trupa sa vor prelua conducerea și vor oferi un concert de zile mari.

Pro TV a pregătit un program specialpentru copii, pe data de 1 iunie

Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) și trupa sa de trap 5Gang vor ține un concert la Pro TV care va fi difuzat luni, 1 iunie, de la ora 14:00. Vor cânta opt piese și vor veni și cu povești despre ei și fenomenul 5Gang, astfel încât copiii să-i cunoască mai bine.

Selly ar fi vrut să se vadă cu fanii săi în aer liber, însă restricțiile impuse pentru împiedicarea răspândirii infecției cu coronavirus încă mai sunt active, așadar va trebui să amâne concertul pentru data viitoare.

Concert cu Selly și 5Gang la Pro TV

„Pentru că nu am putut face un concert fizic în acest an, am vrut să fim alături de voi pentru că știm cât de importantă este ziua de 1 iunie pentru voi. Veți vedea poze cu noi de când eram mici, veți afla ce s-a mai întâmplat și am pregătit un concert pentru voi, cu 8 piese! Ne-a fost dor de voi”, spune vloggerul.

Pe lângă concertul 5Gang, Pro TV mai are în program și alte producții. Printre acestea se numără:

Sâmbătă, 30 mai – Peter Pan (ora 11:00), Un tătic grozav (ora 13:15)

Duminică, 31 mai – Povestea lui Peter Parker continuă, cu Omul Păianjen 3 (ora 15:00)

Luni, 1 iunie – Ediții speciale Vorbește Lumea și La Măruță

Pro TV are și o campanie de 1 iunie. Sub titlul ”Copiii ne fac mari”, vor fi difuzate pe post clipuri speciale cu desene făcute de copii, pe tema „Eroul meu preferat”.