Prognoza meteo pentru luna iulie. Cum va fi vremea, ce temperaturi ne așteaptă și unde va ploua

Prognoza meteo pentru luna iulie 2019. Află în rândurile următoare cum va fi vremea luna următoare, la ce să te aștepți în unele zone din țară și dacă merită să-ți planifici vacanța în România, având în vedere condițiile meteo.

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna iulie și, cu toate că este cunoscută ca fiind cea mai călduroasă lună din an, în 2019, s-ar putea să nu fie chiar atât de caniculară, pe cât te-ai aștepta. În plus, e posibil să mai apară și precipitații sub formă de ploaie.

În zilele care au mai rămas din luna iunie, temperaturile vor fi ceva mai ridicate pentru această perioadă, în special în regiunile centrale, vestice și în extremitatea de sud-est a țării. În regiunile intracarpatice și la munte, luna iunie se încheie cu precipitații foarte scăzute, dar vor mai apărea în restul zonelor din țară.

Prognoza meteo pentru luna iulie

În prima săptămână a lunii iulie, temperatura medie a aerului va avea valori situate în jurul celor obișnuite pentru așa-zisa lună a lui cuptor, în toată țara.

Cantitatea de precipitații s-ar putea să fie cea normală pentru această perioadă, dar destul de absentă în zonele montane. Se instalează, așadar, o vreme mai călduroasă și cu mai puține ploi, dar, din cauza disconfortului termic, e posibil să se manifeste și furtuni.

În a doua săptămână a lunii iulie, meteorologii spun că vor fi temperaturi care nu vor depăși pragul critici pentru această lună.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a României. Doar la munte e posibil să reapară ploile însemnate. În rest, vor fi temperaturi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius.

A treia săptămână a lunii iulie va fi caracterizată de temperaturi similare ca în perioadele precedente, fără să depășească pragul canicular. Se vor înmulți, însă, precipitațiile sub formă de ploaie, mai ales în regiunile centrale și nord-estice.

La finalul lunii iulie, e posibil să ne așteptăm la o ușoară răcire a vremii, cu temperaturi maxime de 31 – 32 de grade Celsius și apariția furtunilor cu descărcări electrice.