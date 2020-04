Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 15 aprilie. Vremea se răcorește

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru ziua de miercuri, 15 aprilie. Vremea se răcorește chiar la mijlocul săptămânii. De ce au apărut aceste condiții și cât vor dura?

Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 15 aprilie

Meteorologii anunță că vom avea parte de un val de aer rece, motiv pentru care vremea se va răci pentru câteva zile. Gradele în termometre vor fi în scădere în toate regiunile. Marți, maximele vor fi astfel: 22 grade in Moldova, 9 in Maramures, 11 in Crisana, 16 in Transilvania, 13 in Banat, 21 in Oltenia, 24 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea. Ziua va fi mai însorit, dar spre seară vom avea chiar și -2 grade Celsius în unele zone.

„Luna aprilie este o lună reprezentativă de primăvară, mai stabilă decât luna precedentă, martie. Fenomenele specifice iernii sunt rar resimţite, iar fenomenele extreme de vară au o frecvenţă foarte redusă. Sub influenţa dominantă a circulaţiei aerului dinspre vest şi sud-vest şi ca o consecinţă a schimbărilor în distribuţia centrilor barici de pe continentul european, temperatura medie lunară a aerului înregistrează un salt evident faţă de lunile anterioare”

Administrația Națională de Meteorologie

Maximele de miercuri din alte orașe ale țării:

Brasov: 9 grade

Oradea: 14 grade

Constanta: 13 grade

Suceava: 12 grade

Baia Mare: 13 grade

Cluj-Napoca: 13 grade

Pitesti: 14 grade

Sibiu: 12 grade

Iasi: 13 grade

Galati: 16 grade

Arad: 14 grade

Ploiesti: 16 grade

Timisoara: 15 grade

Craiova: 15 grade

Drobeta-Turnu Severin: 15 grade

Giurgiu: 14 grade

Targu Mures: 12 grade

Vremea în București