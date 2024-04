Profețiile crunte ale lui Carmen Harra pentru a doua parte a anului. Ce urmează în România: ‘Capitala nu e pregătită’

Carmen Harra a vorbit recent despre ce s-ar putea întâmpla în a doua parte a anului. Vedeta a făcut o previziune sumbră pentru România și pentru București.

Carmen Harra a emis o serie de predicții referitoare la ce se va întâmpla în țara noastră în a doua parte a acestui an. Cunoscuta clarvăzătoare ne-a avertizat că România va fi zguduită de o serie de cutremure repetate în zona Vrancei, de magnitudini mari.

Totodată, ea a menționat că trebuie să fim bine pregătiți, pentru orice eventualitate, în special autoritățile. Bucureștiul ar putea avea cel mai mult de suferit.

„Anul ăsta este un an plin de cutremure și metaforic vorbind, în sensul de schimbări uriașe, care vin peste noapte, la care nu ne așteptăm, care ne surprind, ne schimbă direcția, gândirea.

În mod real, este și un an seismic. Motivul pentru care am plecat din România sunt cutremurele. Anul ăsta o să fie cutremure, dar mai bine mai mici, să nu cumuleze unul atât de mare.

Totuși, nu va fi unul care să reclădească ce s-a întâmplat în 1977. Românul nu e pregătit, Capitala nu e pregătită în niciun fel. Anul 2024 este un an karmic, pentru că are cifra 8, deci tot ce am trăit, se poate repeta”, a spus Carmen Harra, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.