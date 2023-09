Profesorul care a analizat probele Simonei Halep contestă suspendarea. A explicat ce a găsit în firele de păr ale sportivei : ”Condamnăm o nevinovată”

Simona Halep a fost suspendată patru ani, după ce a fost testată pozitiv la US Open 2022, una dintre cele mai drastice pedepse din tenis, Profesorul care a analizat probele româncei a vorbit pentru ”L’Equipe“ despre pedeapsa primită de aceasta și de ce susține că este incorectă.

Simona Halep a primit un verdict crunt în scandalul de dopaj în care este implicată. A fost suspendată patru ani, până pe 6 octombrie 2026, după ce ITIA a transmis că intenția de dopaj a fost „intenționată”. Sportiva din Constanța are 21 de zile la dispoziție pentru a face recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne.

Unul dintre specialiștii la care Simona Halep a apelat pentru a-și construi apărarea în cazul de dopaj cotestă suspendarea acesteia. Este vorba despre profesorul Jean-Claude Alvarez, directorul laboratorului de Toxicologie de la Spitalul Universitar din Garches. Într-un interviu pentru publicația ”L’Equipe“, acesta a vorbit despre cazul sportivei din România.

Acesta a prelevat mostre din părul sportivei pe care le-a analizat, dar a efectuat și alte teste și vorbește despre o contaminare cu roxadustat a colagenului pe care îl lua Simona Halep ca supliment alimentar.

Specialistul a precizat că a identificat sursa de unde a provenit substanța interzisă. Colagenul folosit de Simona Halep avea roxadustat în el, fiind fabricat cu ingrediente care vin din China.”Sursa de contaminare este foarte clară”, a subliniat profesorul.

Jean-Claude Alvarez a povestit și cum a ajuns să analizeze părul Simonei Halep și cum a procedat în acest caz. Simona Halep l-a contactat și s-a dus la laboratorul de toxicologie de la Spitalul Universitar Garches, unde i-a fost luată o mostră de păr.

”Avea un nivel foarte scăzut, mai puțin de 0,5 picograme pe miligram în păr. Așa că m-am dus să iau o mostră de la singurul pacient din Franța care lua acest medicament (roxadustat de trei ori pe săptămână pentru insuficiență renală) și am testat unul dintre firele ei de păr și am găsit concentrații de 50 de picograme pe miligram.

Specialistul a explicat că după rezultatul acestui test a ajuns la concluzia că este vorba despre o contaminare și a găsit și sursa.

”Când am văzut asta, mirosea a contaminare. Așa că i-am cerut Simonei să-mi furnizeze tot ce a luat în zilele premergătoare testului. Am testat totul: proteine, suplimente alimentare… Am analizat totul pentru a vedea unde puteam găsi contaminarea. Și am găsit-o în pulberea de colagen pe care o folosea.