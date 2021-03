Profesorul Benedek Imre, informații noi despre chinul trăit de fratele său înainte să moară: „El, coerent, refuza să fie legat și totuși l-au legat”

Unul dintre cei mai buni medici cardiologi din țara noastră își urlă durerea și acuză sistemul medical de nepăsare și corupție. Profesorul universitar, doctor Benedek Imre, și-a găsit puterea să facă publice momentele de teroare pe care fratele său, un medic celebru, le-a trăit chiar în spitalul în care a salvat mii de vieți.

În urma anchetei demarate la la ATI Sibiu, acolo unde mai mulți pacienți au fost legați, sedați și intubați de către personalul medical pentru a nu deranja, medicul Benedek Imre a confirmat că acest lucru i s-a întâmplat și fratelui său, în Târgu Mureș.

Profesorul Benedek Istvan, coordonator al Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular a Spitalului Clinic Județean și profesor universitar în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, a încetat din viață pe 1 septembrie, la câteva zile după ce a fost infectat cu Covid-19.

Din păcate, medicul care și-a învățat colegii meserie, a sfârșit în chinuri, legat de pat chiar de cei cărora le-a dat aripi. Directoarea spitalului a refuzat să-I dea un medicament care l-ar fi salvat, pe motiv că nu a fost aprobat. Fratele victimei dă asigurări privind dovada că fratele său a fost legat de pat, în ciuda faptului că acesta își ruga colegii să nu o facă.

Doctorul Benedek Imre susține că în urma celor întâmplate, familia a cerut foaia de observație a acientului pentru a vedea ce s-a întmâmplat. Directorul, însă, a refuzat să ofere aceste informații familiei, în ciuda faptului că majoritatea sunt medici.

Cardiologul face acuzații grave cu privire la lipsa de profesionalism și implicare de care care medicii au dat dovadă, neinformând familia și nesolicitând ajutor. Acesta crede că fratele său ar fi fost salvat, dacă era dus într-un loc unde ar fi primit un tratament potrivit.

“Pe noi dacă ne informa corect, noi aveam suficienți bani, familia, ca să-l trimitem la București, la Viena, la Budapesta cu elicopterul. Deci noi am fost privați de informație. Pe lângă faptul că a fost legat și avem filmul, este regretabil cum a reacţionat administrația.

Adică noi, familia, care face parte din sistem, suntem mulți medici, am fi vrut ca să nu fim circari să aplanăm discuția, în limita posibilităților, și vroiam să știm ce s-a întâmplat. Am cerut foaia de observație, domnul director, care de de mult trebuia să își dea demisia, dar politicul îl ține, când am cerut foaia de observație ne-a refuzat”, adăugat acesta.