Profesor din Iași, moarte subită provocată de Covid-19. Ce s-a întâmplat, de fapt: „În cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli”

Moarte șocantă a unui profesor de limba și literatura română, din Iași. Bărbatul a fost infectat cu Covid-19, iar din păcate, în scurt timp, acesta a pierdut lupta cu boala. În mod surprinzător, tatăl său a fost salvat de medici, în timp ce fiul a suferit complicații care i-au fost fatale.

Vestea morții profesorului Adrian Scuriu a venit ca un fulger pentru toată lumea. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, nu avea nicio cormobiditate în momentul în care s-a infectat cu noul coronavirus. Din păcate, starea acestuia s-a agravat extrem de tare, astfel că internarea în Secția de Terapie Intensivă a fost iminentă.

În ciuda eforturilor uriașe de a fi salvat, profesor iubit de toată lumea a suferit complicații în urma infecției, astfel că un fenomen mai puțin întâlnit a avut loc. Potrivit specialiștilor, plâmânii săi au fost extrem de afectați de o furtună de citokine, astfel că organismul său nu a mai rezistat.

Contrar celor întâmplate cu profesorul, tatăl său, un bărbat în vârstă de 71 de ani, s-a infectat și el cu Covid-19, însă nu a suferit aceleași complicații, motiv pentru care, a putut fi salvat.

Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la fenomenul exploziei de citokine care a ucis persoane tinere, fără cormobidități. Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, a explicat pentru ziaruldeiasi.ro ce s-a întâmplat în cazul profesorului ucis de Covid-19.

”Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e că, din tot ceea ce ştiu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie şi care este prevăzut. S-a făcut tot absolut posibil, atât înainte de a ajunge la ATI, cât şi acolo. Din nefericire, în cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli.

E vorba de acea furtună de citokine, a distrucţiei anatomice a ţesutului pulmonar.

Am pierdut din cauza acestui virus vieţi la vârste fragede. Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidităţi, în timp ce pe tatăl său în vârstă de 71 de ani l-am salvat”, a afirmat medicul.