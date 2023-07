Produsul adorat de români care costă sub 9 lei în Lidl România. Apare joi în magazine

Lidl România obișnuiește să facă des reduceri de preț pentru clienții care îi calcă pragul. Acum, sub deviza ”E mai mult decât ieftin, e de la Lidl”, retailerul german reduce prețul la mai multe produse alimentare. Care este produsul adorat de români care costă sub 9 lei în Lidl România. Apare chiar joi în magazine.

Ce produse cu preț redus pune retailerul german în vânzare

În campania ”E mai mult decât ieftin, e de la Lidl”, retailerul german are reduceri de preț la carne de proc, salam de Sibiu, mici, precum și la pește și alte produse.

Un produs adorat de români și la care Lidl România face o reducere de preț de 18% este Salamul de Sibiu. Astfel, începând de joi prețul acestui produs va fi de 8,99 de lei, nu 10,99 de lei, atâta cât costă în afara campaniei. Prețul este valabil pentru un ambalaj cu 150 de grame de produs.

Ceafă de porc cu preț redus cu 24%

De asemenea, cei care vor ajunge joi în magazinele Lidl vor avea la dispoziție ceafă de porc feliată, fără os, la prețul de 27,98 de lei kilogramul, produsul beneficiind de o reducere de 24%.

Un alt produs adorat de toți românii sunt micii, la care Lidl România nu propune nicio reducere de preț, anunțând că stocul este limitat. Astfel, Micii de porc Aldis au un preț de 23,32 de lei kilogramul.

În schimb, retailerul german are o reducere la pește. Astfel, ”File de șalău de Nil FRESH FISH TODAY” are o reducere de 20%. Prețul per suta de grame este de 4,19 lei, nu 5,29, atât cât costă în afara campaniei.

Cubulețe de șuncă la preț redus, la Lidl

În plus, cei care ajung la Lidl joi, 27 iulie 2023, pot cumpăra ”Cubulețe din șuncă de porc Dulano” la preț redus cu 21%. Astfel, clienții vor plăti 10,99 de lei pe ambalajul de 250 de grame, nu 13,99 atâta cât costă de obicei.

Amatorii de produse lactate pot găsi începând de joi în magazinele Lidl Brânză topită, felii, cu cașcaval Milbona / Pilos cu un preț redus de 23%, ceea ce înseamnă aproape un sfert din prețul întreg.

Astfel, Brânză topită, felii, cu cașcaval, la ambalaj de 200 de grame va avea un preț de 4,99 de lei. În afara campaniei ”E mai mult decât ieftin, e de la Lidl” acest produs are un preț de 7,49 de lei.

Ce cafea vinde Lidl la preț redus

Nu în ultimul rând, în această campanie, Lidl România are și cafea la preț redus, lucru care nu se prea întâmplă. Astfel, românii pot cumpăra cafea Cafea măcinată Gold Bellarom la preț redus cu 23%.

Astfel, produsul adorat de români dimineața va costa începând de joi 9,99 de lei, punga de 250 de grame, în timp ce prețul din afara campaniei este de 12,99 de lei.