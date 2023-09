Așa după cum și-a obișnuit clienții, Lidl România desfășoară o campanie de reduceri la mai multe dintre produsele sale. Așadar, care sunt produsele de 1 leu de la Lidl România care apar de joi în magazine. Grăbește-te acum să prinzi oferta.

Reduceri de preț de până la 30% la Lidl. Care sunt produsele

Sub numele campaniei E mai mult decât ieftin, e de la Lidl, retailerul german are între 14-17 septembrie mai multe oferte șoc, le-am putea spune.

Astfel, românii au deja la dispoziție câteva produse ce se învârt în jurul prețului de 1 leu, însă suta de grame, așa după cum își face reclamă și Lidl România.

Produsele care se învârt în jurul prețului de 1 leu sunt aripi de pui, secționate și marinate și pulpe de pui inferioare.

Ofertă aripi de pui marinate

Așadar, aripile secționate și marinate de la Lidl costă 1,59 de lei suta de grame, stocul fiind limitat, după cm anunță retailerul. De asemenea, pulpele inferioare de pui de la ”Doi Pui” au un preț de 1,55 de lei suta de grame.

În plus, Lidl România are până la sfârșitul acestui weekend mi multe reduceri la unele produse. Astfel, cea mai mare reducere de preț se înregistrează la Unt irlandez de la Milbona. Acesta are un preț redus cu 30%, respectiv de 8,99 de lei, în timp ce în afara campaniei acesta costă 12,99 de lei.

Reduceri mari, de 28%, se înregistrează și la crenvurștii de porc Pikok de la Lidl, aceștia având acum un preț de doar 4,99 de lei, 250 de grame, și nu 6.99 atât cât costă în fara campaniei de reduceri.

Reduceri consistente sunt și la File de somon norvegian de la Nautica. Reducerea este de 25%, astfel că acum prețul unui ambalaj de 125 de grame este de 14,99 de lei, nu 19,99, atât cât costă produsul în afara campaniei.

Ofertă ouă de prepeliță

Cei care ajung la Lidl zilele acestea au ocazia să cumpere ouă de prepeliță cu 25% mai ieftine. Astfel, retailerul german comercializează ouăle de prepeliță cu 5,99 de lei, 24 de bucăți, în tim ce în fara campaniei aceeași cantitate de ouă costă 7,99 de lei.

De asemenea, Brânza Gouda de la Lidl Romînia are o reducere de 21% ăn această perioadă. Astfel, ambalajul de 400 de grame din acest produs costă 12,49 de lei. În afara campaniei, brânza Gouda costă 15,99 de lei.

Nu în ultimul rând, cei care merg la Lidl între 14 li 17 septembrie pot găsi la reduceri și alte produse, cum ar fi: salată de boeuf cu o reducere de preț de 28%, budincă Milbona-22% reducere de preț, iaurt cu fructe 3 la preț de două, sos de maioneză-25% reducere, amestec de legume-15% reducere de preț…etc.