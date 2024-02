Probleme în paradis? Jennifer Lopez şi Ben Affleck, suspectaţi că nu au o relaţie perfectă din cauza celui mai nou clip al artistei. Imagini de neratat

Aproape un milion de vizualizări în doar 48 de ore de la publicare. Cel mai nou clip al artistei face furori în mediul online, însă imaginile incendiare au dat startul unor speculații surprinzătoare. Jennifer Lopez şi Ben Affleck sunt suspectaţi că nu au o relaţie perfectă tocmai din pricina videoclipului lansat de vedetă.

O poveste de dragoste desprinsă dintr-un scenariu de film

Cele două vedete de la Hollywood trăiesc o poveste de dragoste ce chiar pare desprinsă din scenariul unui film romantic. S-au cunoscut, s-au îndrăgostit, au decis să își petreacă restul vieții împreună. Presiunea uriașă pusă pe umerii lor a ajuns să îi despartă. Și-au găsit fericirea alături de alți parteneri, au devenit părinți însă soarta le-a demonstrat că iubirea ce i-a unit nu a dispărut.

După aproape două decenii de la despărțire, sunt din nou împreună, ca soț și soție. În ultimele luni însă, cuplul a fost vizat de speculații și zvonuri legate de unele probleme ce le-ar pune mariajul în pericol. Imaginile surprinse de fotografi în care Ben Affleck pare plictisit lângă Jennifer Lopez au făcut furori în spațiul public.

Cel mai recent videoclip al artistei face furori în mediul online

Cu doar câteva zile în urmă, JLo a lansat un nou videoclip, poate cel mai provocator din întreaga sa carieră, câteva cadre pot fi admirate în galeria foto de mai sus.

Piesa este un remix al celebrei „Can’t Get Enough” și pare să îi fie dedicat soțului ei. Cârcotașii spun că această declarație de dragoste extravagantă ar putea ascunde, de fapt, unele probleme în paradis pentru cei doi.

Piesa este inclusă pe „This Is Me…Now”, cel de-al nouălea album al lui Jennifer Lopez, ce va fi disponibil pe 16 februarie 2024. Actrița a anunțat că va fi o dublă lansare, materialul discografic fiind însoțit de premiera filmului „This Is Me…Now: The Film” pe platforma Prime Video a Amazon, în aceeaşi zi.

Jennifer Lopez: „Cred că asta îl sperie pe Ben”

„This Is Me…Now” este continuarea a „This Is Me…Then”, un album lansat în 2002 pe care l-a dedicat lui Ben Affleck. Mai mult, una melodii, „Dear Ben Pt. II”, va fi o continuare directă a piesei „Dear Ben” de pe „This Is Me… Then”.

„Aşadar, întregul mesaj al albumului este că această iubire există. […] Dar cred că asta îl sperie pe Ben. Mi-a spus: ‘Chiar vrei să spui toate astea? Iar eu am spus: ‘Nu ştiu cum altfel să o fac’”, declara Jennifer Lopez, într-un interviu pentru Apple Music.

