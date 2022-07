Probleme de sănătate pentru Vladimir Putin. Toată lumea a văzut ce se întâmplă cu el VIDEO

Pe 24 februarie Europa rămânea consternată de decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Au trecut șase luni de la acel moment, iar războiul este departe de a înceta. În tot acest timp s-au încercat concilieri și medieri între cele două părți, dar fără succes. Decizia lui Putin de a merge la Teheran, pentru negocieri, a surprins pe toată lumea. Este pentru prima dată când Putin merge în Iran, în afara fostei Uniuni Sovietice, de la invazia sa în Ucraina. Camerele de luat vederi, aflate pe aeroportul din Teheran, au surprins ceea ce ar părea mari probleme de sănătate pentru Vladimir Putin. Toată lumea a văzut ce se întâmplă cu el în direct, pe micile ecrane.

Decizia lui Vladimir Putin de merge la Teheran a pus atenția lumii întregi asupra sa. În cadrul vizitei, spun oficialii, s-a dorit o renegociere între Rusia, Siria și Ucraina, mai ales.

Vladimir Putin a afirmat, în cadrul întâlnirii din Teheran, că s-au înregistrat progrese care ar putea permite Rusiei să ridice blocada asupra grâului ucrainean, o problemă care amenință foametea în Africa.

Aceasta a fost doar a doua vizită a lui Putin în afara Rusiei de la invazia sa în Ucraina și a reflectat determinarea sa de a arăta că nu este atât de izolat precum pretinde Occidentul, ci că își păstrează o influență în regiune, după vizita în Orientul Mijlociu efectuată săptămâna trecută de Joe Biden.

La aterizarea aeronavei prezidențiale pe aeroportul Mehrabad, din Teheran, toată lumea aștepta să-l vadă pe Vladimir Putin, mai ales în contextul speculațiilor despre problemele sale de sănătate.

Momentul coborârii din aeronavă și deplasarea pe covorul roșu a fost transmis în direct. Aproape toate canalele tv din lume au surprins acest moment.

Ceea ce s-a văzut a confirmat, într-un fel, așa-zisele probleme de sănătate pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a fosst văzut șcjiopătând vizibil pentru câteva minute pe covorul roșu.

Odată cu declanșarea crzei ucrainene, tot mai multe speculații vorbeau de ce probleme de sănătate ar avea Vladimir Putin, inclusiv că ar suferi de parkinson, sau chiar de cancer. Deși neconfirmate aceste idei, ceea ce s-a văzut pe ecrane, la Teheran, nu fac altceva, decât să alimenteze speculațiile.

NEW – Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey's Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E

— Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022