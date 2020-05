PRO TV, anunț important despre Pavel Bartoș, chiar înainte de finala Românii au Talent. ”A fost un moment important!”

Pro TV au un anunț extrem de important despre unul din moderatorii Românii au Talent, chiar înainte de finala cu numărul 10. Ce spun aceștia despre Pavel Bartoș? Fanii vedetei sunt în extaz!

Pavel Bartoș se pregătește de un val imens de emoții…nu doar pentru că finala cu numărul 10 al emisiunii Românii au Talent se apropie, ci pentru că-și face debutul ca regizor. Cunoscutul prezentator al show-ului iubit de români a pus la cale o comedie românescă ce o să rupă gura târgului. Acesta le-a arătat o nouă latură de-a sa celor care îl cunosc – aceea de regizor. Umorul va fi la el acasă, poveștile de viață ale actorilor sunt un deliciu, iar situațiile care par fără scăpare sunt prezente și ele.

Filmul va prezenta viața a doi studenți care nimeresc la o nuntă de la sat și încearcă să țină piept tuturor tradițiilor, dar evenimentul ajunge în cele din urmă să prindă un cu totul alt contur la final. Primul film regizat de Pavel Bartoș va avea loc după marea finală Românii au Talent. Din distribuție fac parte numai actori unul și unul precum: Adrian Titieni, Elvira Deatcu, Alexandru Papadopol, Vladimir Purdel și Cătălin Neamțu.

”A fost foarte multă adrenalină, multă inconștiență, enorm de mult curaj și foarte multă responsabilitate. Este foarte grea această meserie, dar mi-a plăcut teribil de mult

această nouă provocare. Scenariul îl aveam în minte de 20 de ani, dar l-am scris într-o noapte, preproducția în 2 săptămâni, am filmat în 3 zile şi 2 nopţi. Și tocmai de aceea, vrea să mulțumesc din suflet echipei de producție și actorilor care m-au înțeles și au sărit cu mine în această aventură pe care am dus-o la capăt atât de bine. Sunt fericit că primul meu film va fi difuzat chiar după finala show-ului, am emoții mari și sper că toată lumea va fi alături de mine și echipa mea. Va fi cea mai emoționantă zi de vineri din a mea viață profesională”

Pavel Bartoș