Prințul Philip, de urgență la spital. Ce se întâmplă cu soțul Reginei Elisabeta

Prințul Philip are probleme de sănătate. Care este starea soțului Reginei Elisabeta?

Palatul Buckingham dezvăluie că prințul Philip a fost internat în spital. Mai exact, soțul Reginei Elisabeta se află acum sub atenta supraveghere a medicilor de la spitalul regele Edward al VI-lea ca măsură de precauție, arată theguardian.com.

Bărbatul acuza stări de rău de câteva zile, dar starea sa nu are legătură cu coronavirusul. Se așteaptă ca prințul să mai rămâne pentru câteva zile sub observație. Ducele de Edinburgh are 99 de ani și este căsătorit cu suverana Marii Britanii din anul 1947.

Acesta s-a retras din funcțiile publice din 2017 și apare destul de rar public. Pe tot parcursul carantinei actuale cauzate de pandemia de coronavirus a stat la castelul Windsor, la vest de Londra, alături de regină.

„Alteța Sa Regală, Ducele de Edinburgh, a fost internat marți seara la spitalul King Edward VII din Londra. Admiterea ducelui este o măsură de precauție, la sfatul medicului Alteței Sale Regale, după ce s-a simțit rău. Se așteaptă ca ducele să rămână în spital pentru câteva zile de observație și odihnă”, arată mesajul celor de la Palat, conform sursei citate.

Sora prințului a murit la 26 de ani

„Călătoria fatidică a avut loc pe16 noiembrie 1937.Familia lui Cecilie zbura spre Londra.Nunta cumnatului lui Cecilie, Ludwig, şi a viitoarei sale soţii, Margaret Campell Geddes, urma să aibă loc a doua zi. La bordul avionului erau 11 persoane – Cecilie, care era gravidă cu al patrulea copil în acel moment, soţul ei, cei doi băieţi şi soacra lui Georg Donatus, o bonă, doi prieteni şi trei membri ai echipajului.

Doar Johanna, cea mai tânără din familie, rămăsese acasă, la Castelul Wolfsgarten, cu o bonă, pentru că era prea mică pentru călătorie. După startul de la Frankfurt, a fost planificată o escală la Bruxelles, dar din cauza ceţii dense, avionul a fost deviat către oraşul Ostend, pe coasta Mării Nordului. Şi aici, însă, vizibilitatea era redusă. Cu toate acestea, pilotul a decis să aterizeze, iar greşeala le-a fost fatală. Avionul a lovit coşul unei fabrici de cărămizi din Ostend, s-a prăbuşit deasupra clădirii şi a luat foc. Toţi cei 11 pasageri şi echipajul au murit în urma accidentului. Acesta nu a vorbit niciodată în public despre pierderea suferită. Accidentul aviatic a fost redat şi în serialul The Crown, difuzat de Netflix.” (Sursa: okmagazine.ro)