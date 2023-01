Prințul Harry, dezvăluiri uluitoare! A găsit-o pe Meghan Markle pe podea: ce s-a întâmplat

Prințul Harry a venit cu dezvăluiri uluitoare! Fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea a mărturisit că a găsit-o pe Meghan Markle pe podea. Fanii ducilor de Sussex au rămas fără cuvinte atunci când au auzit ce s-a întâmplat. Cei care îi iubesc pe soți au citit totul în cartea sa autobiografică „Spare” („Rezervă”), acolo unde au aflat și amănunte despre primele certuri dintre el și soția sa și ceilalți oameni din Casa Regală a Marii Britanii.

Prințul Harry continuă să uimească! Mărturiile acestuia din carte sa autobiografică „Spare” („Rezervă”) au descris acum și primele certuri dintre el și soția sa și Casa Regală a Marii Britanii. Iată că avalanșa de neînțelegeri i-a determinat pe ducii de Sussex în cele din urmă să își părăsească familia.

Prințul Harry și Meghan au avut prima ceartă semnificativă la cinci luni după ce s-au îndrăgostit. Fiul cel mic al Regelui a povestit cu lux de amănunte acel moment neștiut de nimeni, lăsând să se înțeleagă că de vină a fost felul în care fusese crescut în sânul Familie Regale. ,,M-am răstit la ea (la Meghan, n.r.), i-am aruncat vorbe dure, pline de cruzime”, descrie prinţul cearta.

„Meg a ieşit din bucătărie şi a dispărut preţ de un sfert de oră. M-am dus după ea şi am găsit-o sus. Stătea în dormitor. Era calmă, dar mi-a zis pe un ton scăzut, liniştit, că n-o să mai accepte niciodată să-i vorbesc în felul ăsta. Am încuviinţat. (…) Unde ai mai auzit tu vreodată un bărbat vorbindu-i astfel unei femei?

Ai auzit adulţii din jurul tău vorbind aşa când erai mic?. Mi-am dres glasul şi am ferit privirea: Da”, povesteşte Harry, care mai adaugă că Meghan „nu era dispusă să tolereze un astfel de partener sau chiar un tată al copiilor ei” şi i-a recomandat astfel să mai consulte şi alţi psihologi.