Prințesa Diana și Prințul Charles. Ce s-a întâmplat în noaptea nunții între cei doi

În 2012, divorțul dintre Prințesa Diana și Prințul Charles a fost ecranizat de producătorii de la Hollywood. Iar dacă finalul uneia dintre cele mai controversate separări din istorie a devenit punct de interes în cinematografie, și începutul poate fi subiect de film.

39 de ani de la nunta dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. Cum a fost noaptea nunții

Prințul Charles și Lady Di au devenit oficial soț și soție pe 29 iulie. Ceremonia a avut loc la Catedrala St. Paul’s, din Londra. Controversele și-au făcut loc chiar înainte de eveniment. Din unele povești, Charles ar fi plâns în noaptea dinaintea nunții cu Prințesa Diana, fiind încă îndrăgostit de fosta lui iubită.

Alte istorioare, precum cea a autoarei Howard Hodgson, susțin că Lady Di a crezut până la finalul vieții sale că Charles a înșelat-o cu 48 de ore înainte de nuntă, la o recepție care a avut loc la Buckingham Palace, unde a fost invitată și Camilla împreună cu soțul ei de atunci.

De altfel, gurile rele spun că nici noaptea nunții nu a fost reușită. Potrivit unor declarații, cuplul nu s-a bucurat deloc de prima noapte în calitate de soț și soție: „Acea noapte nu a fost deloc specială. A fost destul de plăcut, bineînțeles, dar ea era destul de stângace”, i-ar fi spus Prințul Charles unui amic.

La rândul ei, nici Prințesa Diana nu s-a abținut din declarații când a venit vorba despre noaptea nunții: „A fost cea mai rea din viața mea”, a spus aceasta, la câțiva ani distanță de marele eveniment.

Biletul dinaintea nunții

În biografia scrisă de Howard Hodgson, ”Charles: The Man who will be King”, este menționat că Prințul era chiar încântat de cea care avea să-i devină mireasă. Acesta i-a trimis un bilețel Dianei, cu o noapte înainte de nuntă, în care i-a scris: „Sunt atât de mândru de tine şi, când vei apărea mâine, eu voi fi la altar, aşteptându-te. Priveşte-i pe toţi în ochi şi dă-i pe spate”.