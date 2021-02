Prințesa Diana, crudă și răzbunătoare cu mama ei vitregă. Ce i-a putut face bietei femei

Prințesa Diana nu a fost cu toată lumea caldă și înțelegătoare. O altă față a acesteia a venit în prim-plan când a venit vorba despre mama ei vitregă. Ce i-a făcut regretata prințesă soției tatălui său? Lucrurile s-au schimbat în ultimii ani de viață a fostei soții a prințului Charles.

Toată lumea o aduce aminte chiar și acum pe prințesa Diana datorită personalității sale calde și fine. Mulți încă o au drept un reper al bunătății și al etichetei, dar puțini știu că până și prințesa inimii lor a avut și o față răzbunătoare pe care a arătat-o doar mamei sale vitrege.

În Familia Regală a Marii Britanii a mai avut loc o mare separare, înainte de divorțul dramatic despre care se vorbește și acum. Documentarul Royal House of Windsor a dezvăluit detalii din copilăria încercată a prințesei Diana care a asistat la divorțul tulburător al părinților și la lupta dintre ei pentru custodia sa și a fraților.

Earl Spencer, tatăl acesteia, s-a recăsătorit la șapte ani după divorțul de mama copiilor lui. Din păcate, mama vitregă a acestora nu i-a tratat deloc bine. O întâmplare a avut loc pe când prințesa avea 28 de ani și se afla la casa famileii din Althorp, în Northamptonshire, când a împins-o pe mama ei vitregă în timpul unor reproșuri, iar femeia a căzut pe scări.

Biograful documentarului susține că Diana și cei patru frați nu au plăcut-o din primul moment și pentru faptul că nu erau obișnuiți să-și împartă tatăl cu nimeni, iar apariția lui Raine a schimbat atenția care s-a îndreptat exclusiv către ei în ultimii ani.

Fostul majordom al prințesei a dezvăluit că în ultimii trei ani de viață, Diana s-a împăcat cu mama ei vitregă. „Trebuie să-ţi mulţumesc. Ştiu că l-ai iubit profund pe tatăl meu şi îşi sunt recunoscătore pentru toţi anii de fericire pe care i-ai dat’, i-a spus Diana mamei sale vitrege.

Niciuna dintre ele nu mai este în viață azi. Diana a fost și-a pierdut viața tragic într-un accident violent de mașină în anul 1997, iar Raine a murit de cancer în anul 2016.

„Aceste noi detalii au ieşit la lumină în timpul unei investigaţii făcute de jurnalistul Andy Webb, care a scris şi regizat „Diana: The Truth Behind the Interview”, documentar care a fost difuzat de Channel 4 în a doua parte a lunii octombrie. Webb a cerut documente folosite în interviul din programul „Panorama”, în baza legii privind accesul liber la informaţii, în 2007, şi a primit acces la ele cu 48 de ore înainte ca documentarul să fie difuzat.

Declaraţiile false arată că doi curteni au fost plătiţi de serviciile de securitate pentru a oferi informaţii despre Diana. Acestea au fost văzute de fratele prinţesei, Charles Spencer, care a spus că l-au convins să o prezinte lui Bashir pe sora sa. Spencer a cerut, recent, să fie făcută o anchetă şi a luat legătura du Tim Davie. „Dacă nu vedeam acele declaraţii, nu l-aş fi prezentat pe Bashir surorii mele”, i-a scris Spencer lui Davie în luna octombrie”, arată hotnews.ro.