Prin ce chin a trecut Alessia din cauza bărbatului iubit: ”M-au batjocorit, a coborât tatăl lui” (exclusiv)

Alessia a trăit o adevărată dramă în ultima perioadă. Celebra solistă s-a despărțit de tatăl băiețelului ei, trecând printr-un divorț dureros. Cum a fost umilită blondina de către fostul soț și tatăl acestuia.

Cântăreața Alessia a trecut prin cele mai dificile momente ale vieții sale, după ce căsnicia ei s-a destrămat. Blondina și soțul ei s-au despărțit după o poveste de dragoste care a durat 11 ani de zile. În 2017 artista a adus pe lume fructul iubirii lor, un băiețel pe nume Alvin.

„Am venit la București să îmi iau copilul. M-au batjocorit, a coborât tatăl lui. Mi-a arătat dosul, om la 60 de ani. Am plecat așa cum am venit și peste trei zile m-am întors să-mi iau copilul. A coborât mama lui cu Alvin, am deschis ușa, am ieșit să-l iau în brațe, dar aceasta mi l-a smuls din brațe. Copilul urla.

L-a strigat pe soțul ei, a venit, m-a strâns de gât. Mi-am pierdut cunoștința. Trăgea de copil ca de un ursuleț de pluș, efectiv. Când a văzut că nu scapă de mine, femeia l-a tras efectiv de șolduri și s-a trântit efectiv pe asfalt cu el”, a declarat Alessia într-un interviu acordat pentru emisiunea TeoShow de la Kanal D.