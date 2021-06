Primul salariu al Andreei Esca a fost mic rău. În ziua de azi, mori de foame cu această sumă

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio introducere. Este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, iar salariul ei a reprezentat mereu subiect de controverse în mass-media. Deși astăzi se bucură de notorietate și este apreciată de milioane de români din toate colțurile țării, știrista își aduce aminte cu nostalgie de vremurile în care începea de jos, câștigând primii ei bănuți.

Deși mereu a fost discretă în ceea ce privește viața ei privată și salariul pe care-l câștigă la PRO TV, Andreea Esca a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde i-a povestit simpaticului prezentator din ce și-a câștigat primele venituri, în tinerețe.

Mama Alexiei Eram era în liceu și făcea figurație într-un film, rol pentru care a fost remunerată cu 100 de lei. Și, ca orice domnișoară cochetă, Andreea Esca a cheltuit acest mic „salariu” pe o pereche de cercei, pe care i-a cumpărat de la magazinul Eva.

„Cred că 100 de lei. Am făcut figurație într-un film pentru copii. M-am dus cu ei la magazinul Eva, de unde mi-am cumpărat cercei”, a spus Andreea Esca.

Ce salariu are Andreea Esca? Aceasta este o întrebare care a fost pe buzele tuturor românilor, cel puțin o dată până acum. Celebra jurnalistă nu a dat niciodată curs speculațiilor care s-au făcut, de-a lungul timpului, legate de totalul veniturilor sale. Ce putem spune cu siguranță este că imaginea Știrilor PRO TV este o femeie de afaceri de succes, care câștigă bani frumoși din radio, revista pe care o conduce și diversele contracte de imagine pe care le onorează.

Pe de altă parte, jurnaliștii de la impact.ro spun că ar fi aflat ce salariu primește Andreea Esca la PRO TV. Potrivit declarației de pe Ministerul Finanțelor, în anul 2019 vedeta a avut o cifră de afaceri de 1488.359 lei și un profit net de 1.116.906. La un calcul simplu, putem deduce că mama Alexiei Eram ar primi în jur de 5000 de euro pe lună de la PRO TV.

„Viața nu are sens fără întrebarea aceasta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să îl am și bănuiesc că este și rentabil în economia business-ului în care activez, astfel încât toată lumea să meargă bine.

Nu am fost niciodată preocupată de bani, întotdeauna fac lucrurile cu plăcere și emoție. Nu sunt motivată de partea materială, eu aș putea trăi și cu puțini bani”, declara Andreea Esca acum ceva timp.