Primul lucru pe care vrea să îl facă Georgiana Ene cu banii câștigați la MasterChef: „Ăsta e visul meu”. Nu va opri toată suma pentru ea, pe cine dorește să ajute

Georgiana Ene este, începând de miercuri seara, mai bogată cu 75.000 de euro. Câștigătoarea MasterChef România a făcut deja planul și știe cum va cheltui premiul de la Pro TV. Nu va păstra toți banii pentru ea, ci va ajuta un coleg de emisiune să își îndeplinească visul, după cum i-a promis în timpul filmărilor.

Finala MasterChef i-a adus Georgianei Ene premiul de 75.000 de euro și trofeul emisiunii. Concurenta care i-a cucerit pe jurați cu preparatele ei până în ultima etapă s-a gândit deja cum va cheltui banii din premiu. Aceasta visează să ajungă primul chef Michelin femeie, după cum a declarat după câștigarea premiului. Va investi o parte din sumă în cursuri de bucătărie, pentru a se specializa.

„Am un plan. Eu am zis că înainte de a-mi pune piciorul în business… În primul rând, mie îmi place bucătăria. Am fost tot timpul pasionată de bucătărie și vreau să fac mai mult din chestia asta. Și vreau să învăț. Mi se pare că am sărit niște etape, am mers pe instinct, pe ce am învățat eu așa… Pe ce am văzut în lumea asta. Și vreau să învăț, pentru că dacă voi apărea pe piață, vreau să apar cu ceva top. În primul rând vreau să investesc în mine, în niște școală, pentru că mi se pare că e o lume a bărbaților întotdeauna am zis-o, în sectorul ăsta. Și sunt prea puține femei. Vreau să fiu un șef cu Michelin femeie. Ăsta e visul meu”, a povestit Georgiana Ene, pentru Libertatea.

„Mie îmi trebuiau, în primul rând, banii. Planul ăsta se face mai greu. Banii te ajută să poți să plătești studiile, să poți să deschizi un business. Eu am ajuns până la punctul ăsta, pentru că am vrut o schimbare în viața mea. Și, dorind o schimbare în viața mea, am făcut pasul. Am ajuns până aici, e OK, eu am niște uși deschise în momentul ăsta. Nu vreau să renunț la visul ăsta. Mă ajută banii, da. Nu mi-aș dori să fac rabat de unde aș vrea să studiez”, a mai spus Georgiana Ene.