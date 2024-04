Primele imagini cu eclipsa solară totală. Americanii au aşteptat fenomenul spectaculos chiar şi pe plajă

Astăzi are loc una dintre cele mai așteptate eclipse solare, care va scrie istorie pentru următoarele generații. Este un fenomen spectaculos, care va oferi un spectacol impresionant pentru cei care au ocazia să îl urmărească. Unde poate fi văzută eclipsa și cât va dura.

Astăzi a început unul dintre cele mai interesante evenimente ale momentului: eclipsa solară de la americani. A fost o mișcare foarte așteptată, care va oferi un spectacol pe cinste celor care au ocazia să îl surprindă.

Eclipsa începe în Mexic și se termină în Canada, iar în drumul ei va traversa mai multe state. Este un fenomen uimitor, pe care mulți își doresc să îl vadă. Au apărut deja primele imagini cu acesta, care i-au lăsat mască pe cei care nu au ocazia să îl privească de la fața locului.

Peste 30 de milioane de persoane care locuiesc în Statele Unite ale Americii, prin care va trece eclipsa, se vor putea bucura de imagini uimitoare. Acest fenomen este cauzat de poziția Lunii între Pământ și Soare, blocând temporar lumina stelelor.

Soarele este de 400 de ori mai mare și de 400 de ori mai departe decât Luna. Acest lucru face ca cele două să pară a fi de dimensiuni similare, dar acest lucru este complet greșit, pentru că fenomenul este cu totul altfel.

Numeroase imagini ale eclipsei au fost postate pe rețelele de socializare. Oamenii s-au înghesuit să vadă acest fenomen spectaculos oriunde s-ar afla – acasă, în mijloacele de transport, pe plajă. Pentru a o vedea, specialiștii spun clar că este necesară o protecție specială, care poate provoca deficiențe de vedere.

This is how #EclipseSolar2024 is looking😱

What a beautiful view of the Solar eclipse in #Eclipse2024. pic.twitter.com/EVy4pa7xGL

