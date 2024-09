Primele imagini cu bebelușul Ancăi Dumitra. Actrița nu își mai încape în piele de fericire de când a devenit mămică

Anca Dumitra a publicat pe Instagram primele fotografii cu bebelușul Levi Nicolas, împreună cu un mesaj plin de emoție. După venirea pe lume a fiului lor, Anca Dumitra și Manfred Spendier au ales să își protejeze viața personală de atenția publicului, însă bucuria lor imensă i-a determinat pe actriță să împărtășească cu fanii primele fotografii cu băiețelul.

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj plin de emoție, reflectând pe deplin sentimentele Ancăi Dumitra.

La aproximativ o săptămână după ce a devenit mamă, Anca Dumitra a anunțat numele ales pentru fiul său. Actrița care o interpretează pe Gianina în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să-l numească Levi Nicolas.

Anca Dumitra a povestit, în emisiunea „La Măruță”, despre primele momente alături de fiul său, Levi Nicolas, menționând că este foarte îndrăgostită de el și se simte binecuvântată. Deși și-ar fi dorit să nască natural, a avut o naștere prin cezariană, dar totul a decurs bine. Acum, împreună cu soțul ei, se adaptează la viața cu nou-născutul, încercând să stabilească o rutină și sperând ca lucrurile să continue să evolueze la fel de bine.

„Îl cheamă Levi Nicolas. Toată lumea mă întreabă dacă are ochii mei. E tare drăgălaș. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată! (…) Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Am ajuns acasă de câteva zile. Încercăm să ne obișnuim, să ne facem un program. Vedem cum evoluăm, suntem în plină acomodare, în plină învățare. Să dea Dumnezeu să meargă totul foarte bine de aici încolo, cum a mers și până acum”, spunea actrița din „Las Fierbinți”.