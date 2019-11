Primarul PSD al sectorului 5 Daniel Florea, decizie drastică după ce copiii lui au fost umiliți la școală

Daniel Florea a vorbit despre umilințele pe care le suportă copiii săi la școală. Primarul Partisului Social Democrat al sectorului 5 a mărturisit ce decizie va lua. Cum își va ajuta micuții?

Daniel Florea a dezvăluit ce decizie a luat vizavi de situația mai puțin fericită în care se află copiii săi. Micuții primarului Partidului Social Democrat al sectorului 5 au fost umiliți la școală. Printre altele, acesta a dezvăluit că dacă va candida pentru un mandat nou din cadrul alegerilor locale din cursul anului viitor. Întrebarea aferentă i-a fost adresată de către Bogdan Chirieac, în cadrul unui interviu pentru DC News. Contextul era astfel: edilul plângându-se de drama prin care trec cei doi copii ai săi, care au fost supuși unor presiuni în școală. Primarul PSD al sectorului 5 a afirmat că nu are de gând să lase pe cineva să-și bată joc de viitorul acestei țări, chiar și dacă este vorba despre un nivel mic.

„Da! Pentru că nu am de gând să las pe nimeni să-şi bată joc de viitorul acestei ţări, chiar dacă la un nivel mic, la 33.000 de copii câţi sunt în Sectorul 5 sau 400.000 de oameni. Sunt 310.000 oficial, dar sunt foarte mulţi care lucrează în centrul oraşului, sunt foarte mulţi studenţi, cu totul sunt vreo 400.000” Daniel Florea

„Am 140 de blocuri pentru care am bani, am licitaţia gata şi se lucrează numai pe 31 dintre blocuri, din cauza lipsei de forţă de muncă. Eu am mai spus lucrul acesta. Mi se pare ceva incredibil. Nu reuşesc firmele să găsească oameni care să lucreze şi aduc vietnamezi, indieni, thailandezi, dar tot ei spun că oamenii aceştia, indiferent de câtă bunăvoinţă ar avea, au o problemă cu frigul şi au o problemă cu forţa fizică, pentru că, din construcţie, ei sunt puţin mai micuţi şi pe schele, vântul din România… Din păcate nu reuşesc să găsească destul de mulţi oameni”

