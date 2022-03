Primarul din Melitopol, capturat de forțele ruse. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dezvăluie momentul răpirii

Ivan Fedorov, primarul din Melitopol, apare într-o înregistrare surprinsă de camerele de supraveghere din oraș, în timp ce este capturat de forțele ruse și scos dintr-o clădire guvernamentală. Edilul orașului este flancat de bărbați înarmați, conform imaginilor publicate pe rețele de socializare. Mai mulți oficiali ucraineni au confirmat informația.

Armata rusă a reușit să îl captureze pe Ivan Fedorov, conform unui clip video distribuit pe internet, în care camerele de supraveghere au surprins momentul răpirii primarului din Melitopol. Edilul, care apare flancat de bărbați înarmați, a fost scos dintr-o clădire guvernamentală. Reprezentanții Biroului procurorului din regiunea separatistă Lugansk, care se află sub controlul rușilor, a transmis că sunt anchetate acuzațiile de terorism lansate împotriva primarului, conform CNN.

Vestea că primarul din Melitopol a fost răpit vineri seara de un grup de soldați ruși a fost confirmată de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei. Edilul ar fi fost capturat în timp ce se afla în centrul de criză al orașului, situat la aproximativ 120 km la sud de Zaporojie, unde se ocupa de aprovizionare. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă și dezvăluie cum un bărbat cu capul acoperit de un sac negru este transportat de forțele ruse

Mai mulți oficiali ucraineni au anunțat că primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a fost răpit, fiind acuzat în mod fals de terorism. Astfel, aceștia confirmă faptul că edilul a fost capturat de forțele armate rusești. În plus, ministrul de Externe ucrainean a afirmat că gestul rușilor față de primarul din Melitopol poate fi clasificat drept crimă de război, având în vedere legislația internațională.

De cealaltă parte, Biroul procurorului din Lugansk susține că Fedorov face parte din „Sectorul de Dreapta”, o grupare paramilitară și politică naționalistă ucraineană, antirusească. Totodată, Parchetul prorus din Lugansk susține că „Sectorul de Dreapta” ar fi desfășurat acte de terorism împotriva civililor din regiunea Donbas, însă nu a oferit alte detalii.

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city’s life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

Mii de oameni au ieșit să protesteze în Melitopol, după ce au aflat că primarul orașului a fost răpit. Aceștia cer eliberarea edilului ucrainean, răpit de soldații ruși după ce a refuzat să coopereze cu invadatorii.

De fapt, primarul Ivan Fedorov a încercat să păstreze funcțională administrația locală în aceste zile de la izbucnirea războiului, în ciuda faptului că orașul a fost ocupat de săptămâna trecută de armata rusă. Între timp, în regiune a fost oprit accesul la internet, astfel încât oamenii care protestează să nu poată ține legătura între ei, în încercarea de a domoli amploarea manifestației.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022