Primarul din Crevedia a sărit pe geam după apariția senatoarei Diana Șoșoacă: ”Hai, pe bune! V-am făcut ceva?”

După tragedia de la Crevedia, autoritățile competente au demarat investigații amănunțite pentru a descoperi cine se face vinovat de exploziile de la sțația GPL, care funcționa ilegal. Astfel, DNA deschide dosare penale pentru presupusele abuzuri privind autorizarea stației GPL din Crevedia. De asemenea, senatoarea Diana Șoșoacă a mers la Primăria din Crevedia, acolo unde l-a speriat așa tare pe primar, încât acesta a ales să sară pe geam.

După exploziile catastrofale care au avut loc la stația GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, pe 26 august 2023, DNA a luat măsuri ferme și a anunțat deschiderea a două dosare penale pentru presupuse infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarele au fost deschise în urma sesizărilor din oficiu și au ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor fapte de abuz în serviciu cu obținere de foloase personale.

Petre Florin a dezvăluit că în momentul ocupării funcției sale de primar al Crevediei, stația GPL implicate în explozii avea activitatea suspendată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și nu avea dreptul să vândă carburanți cetățenilor. Cu toate acestea, cisternele continuau să încarce în această locație. Declarațiile primarului au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care s-au desfășurat activitățile legate de această stație GPL și dacă au existat posibile neglijențe sau nereguli în procesul de autorizare și supraveghere.

Senatoarea Diana Șoșoacă este renumită datorită stilului său caracteristic de a-și face singură dreptate, dar în același timp, pentru a face lumină în cazuri mascate de diverse interese politice. Bineînțeles, că și de această dată, fosta senatoare AUR s-a prezentat la primăria din Crevedia, acolo unde a început să filmeze, așa cum obișnuiește în cazul intervențiilor sale de interes public.

Într-un live pe Facebook, Diana Șoșoacă a fost informată de către un cetățean că există zvonuri conform cărora primarul Crevediei ar fi sărit pe geam din cauza apariției sale în sediul primăriei.

Senatoarea și-a exprimat scepticismul și a întrebat dacă este posibil ca ea să fie considerată periculoasă, având în vedere că a făcut doar „invocări de articole de lege” și a adresat întrebări legate de situația de urgență din zonă. Reacția Dianei Șoșoacă a fost una de negare categorică și uimire față de această situație.

„Nu cred așa ceva! Hai, pe bune? Cum să sară, domnule, pe geam? Dar vi se pare că-s periculoasă? V-am făcut ceva? Eu nu cred că v-am făcut ceva. Am invocat doar niște articole de lege și am adresat întrebări din punct de vedere legal raportat la situația de urgență în care ne aflăm acum. Am făcut ceva rău? V-am atacat pe dumneavoastră? Deci pe una dintre ferestre a fugit primarul când am venit eu! Inimaginabil”, a declarat senatoarea pe un ton ironic.