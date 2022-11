Prima reacție a preotului Calistrat Chifan, după acuzațiile de violență: „A fost un derapaj din neatenție”

Prima reacție a preotului Calistrat Chifan, după extinderea scandalului în care este acuzat de abuz, vătămare și violență. Părintele de la Mănăstirea Vlădiceni, din Iași, își cere scuze, însă doar cu jumătate de gură. Liderul religios lasă de înțeles că presa i-a creionat o imagine negativă, pe care nu ar fi meritat-o, neasumându-și astfel în totalitate faptele.

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni este în mijlocul unui scandal care a reprezentat subiect de primă pagină în ziare. Preotul, suspendat deja de câteva zile de către BOR, este acuzat de abuz, vătămare și violență. Primele acuzații au fost aduse de două femei, surori, care au susținut că au fost victimele comportamentului violent al liderului religios.

Joi, 24 noiembrie, un călugăr care a activat, în perioada 2016-2020, ca paracliser la Mănăstirea Vlădiceni a declarat că a fost, la rândul său, lovit de preotul Calistrat Chifan. În urma tuturor acuzațiilor, părintele a transmis un mesaj public în care își cere scuze pentru faptele sale. Nu și le asumă, însă, până la capăt. De menționat că nu se face niciun fel de referire sau trimitere la acuzațiile aduse de călugărul amintit.

„După prima săptămână de post al bucuriei, am putut străbate cu mintea printre avalanşele de insulte care de care mai dure şi mai pătimaşe. Cuvinte grele, replici dure, tot felul de confecţii verbale răutăcioase, izvorâte din prisosul unor inimi pline de dreptate, justiţie, adevăr, sau păreri bine construite în ceea ce priveşte o faptă negheobă săvârşită la un moment de neatenţie şi neluare aminte. Un moment în care sigur Duhul Sfânt pleacă de la om, cum mi s-a întâmplat şi mie. (…)

Părintele Calistrat Chifan a ținut să precizeze că cele două surori care l-au acuzat de abuz și vătămare au instigat la dezordine în timpul slujbelor religioase pe care le susținea. Totul, pe fondul unor ambiții feminine, după cum spune preotul suspendat de BOR. Liderul religios a continuat, astfel, să lase impresia că nu dorește să-și asume integral faptele comise.

În continuarea mesajului său, părintele Calistrat Chifan spune că a fost iute și neatent. Faptele sale reprezintă, în opinia lui, o „lecție de la Dumnezeu”. Trebuia să învețe că și el, la fel ca alți oameni, poate să aibă momente de slăbiciune în credință. Preotul a susținut, însă, că evenimentele puteau fi rezolvate altfel, fără a fi făcute publice în presă.

„Într-adevăr, de la acest incident izolat, care se putea întâmpla oricui, nu neapărat numai mie personal, s-a creat un suflu de răutate inimaginabil de tendenţios şi duşmănos, în mod inexplicabil, care a cuprins întreaga suflare. Chiar nu am grija nimănui, am treabă doar în atribuţia ce mă reprezintă. (…) Nu am intenţii ascunse sau necreştine, sau neortodoxe. Nu înţeleg de ce această aversiune sufletească bruscă faţă de un derapaj din neatenţie”, a mai spus părintele de la Mănăstirea Vlădiceni.