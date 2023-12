Prima reacţie a patronilor pensiunii Ferma Dacilor. „Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut”. Ce spun internauţii

La o zi după tragedia care a zguduit localitatea Tohani și întreaga țară, patronii pensiunii „Ferma Dacilor” au rupt tăcerea. În urma incendiului devastator în care 7 persoane, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața, proprietarii complexului turistic, Cornel Dinicu și familia sa, și-au exprimat durerea profundă. Ce le-au transmis milioanelor de oameni, sfâșiați de durere în urma nenorocirii abătute peste mai multe familii nevinovate?

Într-o declarație emoționantă, proprietarii au vorbit despre durerea greu de descris în cuvinte pe care o simt. Au subliniat că, până în acest moment, nu se cunoaște cauza exactă a tragediei și așteaptă cu nerăbdare rezultatele investigațiilor autorităților. Cornel Dinicu, proprietarul, a suferit o pierdere imensă, și anume moartea unuia dintre copiii săi în incendiu.

Patronii „Fermei Dacilor” au descris locul ca fiind mai mult decât o afacere pentru ei, ci un adevărat cămin. Ei au povestit cum au crescut locul de la un proiect modest, concentrându-se pe creșterea animalelor și lucrul pământului, și cum au adunat oamenii în jurul mesei lor, împărtășind dragostea și ospitalitatea lor.

Cu toate acestea, articolele din presă și comentariile online au creat o imagine diferită despre ei, motiv pentru care patronii simt nevoia să clarifice că sunt oameni diferiți față de ceea ce se vehiculează. Aceștia își exprimă dorința de a fi înțeleși și cunoscuți așa cum sunt cu adevărat, subliniind valorile și dragostea lor pentru oameni și natură.

”Cu o durere de nedescris și greu de dus, pentru care n-am fost pregătiți în vreun fel în viața asta și cu care nu știm ce să facem sau cum să vedem vreo lumină, vă confirmăm că Ferma Dacilor, locul care ne-a fost și ne este în continuare acasă, a ars. A ars de sus în jos.

Nu ne ies calculele, ne dau cu virgulă explicațiile, nu știm, nu concepem. Așteptăm cu nerăbdare investigațiile autorităților pentru un răspuns și din primul moment colaborăm cu ele pentru a-l găsi. Nu va aduce liniște inimilor noastre, dar măcar vom porni de undeva.

Dincolo de articolele nesfârșite de la TV și în online, trebuie să vă spunem că suntem altfel de oameni față de ce se spune. O singură dată dacă ne-ați trecut pragul și ne-ați cunoscut, sigur nu v-a trecut indiferentă dragostea noastră față de oameni.

Ferma Dacilor a pornit de foarte jos, mai puțin ca o afacere și mai mult ca o familie. Am crescut animale, am lucrat pământul zi lumină și am adunat pe toată lumea în jurul mesei noastre la final de zi”, și-au început aceștia mesajul.

Am vrut, în primul rând, să oferim oamenilor din zonă o șansă la mai mult. N-am refuzat pe nimeni care a căutat un loc de muncă. Aveam sau nu nevoie, am găsit ceva de făcut.