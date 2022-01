Prima reacție a Monicăi Pop după ce DSU a acuzat-o de dezinformare: „Nu vor să recunoască”

Cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a avut diverse intervenții în contextul pandemiei de Covid-19, confruntând direct persoanele sau instituțiile care promovează vaccinarea obligatorie sau impunerea oricăror obligativități legate de această acțiune, care ar trebui să țină de alegerea fiecărui individ în parte. În urma afirmațiilor sale, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a realizat un material video prin intermediul căruia o acuză pe aceasta de dezinformare.

Monica Pop nu a avut nicio reținere atunci când s-a ivit ocazia să-și exprime părerea, însă acest lucru nu a fost în beneficiul tuturor. Mai mult, medicul a fost acuzat în mai multe situații pentru dezinformare, fiind în joc sănătatea publică.

După acuzațiile primite din partea DSU, Monica Pop a reacționat dur, explicând acuzațiile primite drept o „monitorizare securistică”. Medicul a explicat că afirmațiile sale se bazează pe informații documentate, în timp ce asigurările date de oficiali nu reflectă realitatea de astăzi din spitale.

În continuare, medicul se arată revoltat de faptul că, persoanele vaccinate au toată libertatea din lume, deși s-a demonstrat că aceștia pot transmite Covid-19 în egală măsură cu cei nevaccinați. În plus, aceasta își exprimă dezacordul față de părerea șefului DSU, Raed Arafat cu privire la ineficiența testării, care ar scădea rata de vaccinare anti-Covid-19.

„Domnul Arafat spune într-un clip că nu este de acord cu testarea, care după părerea mea e cel mai important lucru din toate, pentru că ar scădea numărul de vaccinări.

Deci nu se poate califica. Este totul o minciună. Credeți că eu care sunt doar un om am atâta putere să pot influența ce nu au putut ei la milioane de oameni.

Oamenii au început să își dea seama de lucrurile greşite, de lucrurile care nu sunt adevărate(…). Nu am contrazis nicio statistică şi nu am de gând să fac lucrul acesta. Am contrazis minciunile pe care le spun tot felul de decidenți”, a adăugat medicul.