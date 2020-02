Prima reacție a lui Ludovic Orban, după ce a picat Guvernul. Ce se întâmplă acum

Guvernul Orban a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 261 de voturi pentru și 139 de voturi împpotrivă. Ludovic Orban a făcut primele declarații în plenul Parlamentului. Iată ce a declarat.

Prima reacție a lui Ludovic Orban, după ce a picat Guvernul

”Bună ziua! Un parlament dominat de forțe retrograde, parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, au încălcat democrația din România. Guvernul cade în picioare, sunt mândru de ce am reușit în trei luni. Am reușit să reparăm o parte din stricăciunile făcute de PSD. Am refăcut credibilitatea României în fața partenerilor. Aduc aminte anularea recursului compensatoriu și reducerea accizelor la combustibil, stabilirea de termene limita, infiintarea completereor specialziate, stabilirea termene limita pentru finalziarea pentru proiecte mai simple. In fiecare domeniu de activitate deciziile luate au fost responsabile.

”Nu vom renunța sub nicio formă”

Am pierdut doar o batalie, vom castiga batalia pentru Romania. Astăzi am fost judecați de o alianță parlamentară toxică. Cât de curand romanii vor fi chemati sa decidă soarata Romaniei. Indiferent ce își imaginează cei de la PSD, românii vor avea din nou puterea să decidă și sunt convins că vor folosi această putere pentru ca România să meargă în direcția corectă. Cel mai probabil, alegerile vor fi declanșate conform Constituției, de președintele României. Sunt convins că după alegerile parlamentare, România va avea o conducere formată din oameni cinstiți, preocupați de viitorul țării, nu unul format din oamenii care populează acum băncile Parlamentului, născut din pixul lui Dragnea. Nu vom renunța sub nicio formă. Sunt convins că dacă președintele dorește să comunice public un punct de vedere legat de această situație, o va face fără probleme. Eu nu am obiceiul să intru în polemici cu jurnaliști, mai ales cu unul care se crede guru în ultima vreme”, a declarat Ludovic Orban.

Astăzi, moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 261 de voturi, a anunțat președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Guvernul Orban a picat după doar trei luni de la instalare. ”A fost o mobilizare fără precedent. Nu s-a mai întâmplat să treacă cu un asemenea scor. În acest moment, este o criză fără precedent provocată de Orban!”.