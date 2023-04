Prima reacție a lui Ionuț Iftimoaie după eliminarea de la Survivor România. Anunțul trist al fostului sportiv

Ionuț Iftimoaie a fost eliminat din emisiunea concurs de la PRO TV, Survivor România. Care este prima reacție a lui Ionuț Iftimoaie după eliminarea din concursul din Republica Dominicană. Care este anunțul trist al fostului luptător K1.

Ionuț Iftimoaie a dat primele declarații după plecarea de la Survivor România 2023. Fostul kickboxer a dezvăluit primele gânduri de la ieșirea din cea mai piternică competiție televizată.

Eliminarea lui Ionuț Iftimoaie de la Survivor a fost un șoc pentru toată lumea, în contextul în care, alături de Kamara, cel eliminat oficial din competiția TV, la aeroport și-a făcut apariția și fostul luptător K1.

Toți telespectatorii știam că acesta nu se afla în pericol de plecare din concurs. Vizibil afectat de toată experiența Survivor România și epuizat în același timp, Ionuț Iftimoaie s-a reîntâlnit cu familia care l-a așteptat la aeroport.

În plus, vedeta a mărturisit că în urma concursului a slăbit exact 10 kilograme, astfel că mulți au fost uimiți de aspectul său din aeroport, însă sportivul a ales de bunăvoie să se prezinte astfel.

„10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Ionuț Iftimoaie.