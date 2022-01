Prima reacție a lui Dan Negru după plecarea de la Antena 1: „Nu căutați vreo urmă de neînțelegere”

Vestea bombă a anului este că Dan Negru pleacă de la Antena 1, după mai bine de 22 de ani în trustul Intact. Regele Audiențelor de Revelion ar fi semnat contract cu postul de televiziune Kanal D. Care a fost prima reacție a prezentatorului TV, după ce a părăsit Antenele. Fanilor acestuia încă nu le vine să creadă.

După 22 de ani, Dan Negru pleacă de la Antena 1, o lovitură grea pentru trustul Intact Media Group. Celebrul realizator TV se va muta la Kanal D, iar recent le-a transmis un mesaj prietenilor săi virtuali, clarificând circumstanțele privind plecarea sa.

Regele Audiențelor i-a adus un omagiu senzațional regretatului Valeriu Lazarov, fondatorul televiziunii moderne în România. Dan Negru s-a format, pe plan profesional, la școala de televiziune a fostului soț al Augustei Lazarov, fiind un reprezentant de seamă al unei generații de aur de prezentatori TV.

Plecarea lui Dan Negru de la Antena 1 la Kanal D este considerată transferul anului 2022 în televiziunile din România. Simpaticul realizator TV este optimist în ceea ce privește planurile sale de viitor.

„Pasiunile fac viaţa frumoasă. Am avut şansa ca profesia mea să-mi fie şi pasiune şi-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleaşi aspiraţii. Cand am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor.

Îi cunosc de o viaţă şi ne leagă aceeaşi dorinţă, aceea de a face televiziune. Şi cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Şi vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, potrivit celor de la Pagina de Media.