Prima fotografie cu chipul fetiței Ginei Pistol și a lui Smiley. Cu cine seamănă micuța Josephine

Gina Pistol și Smiley și-au surprins urmăritorii de pe Instagram cu o fotografie de colecție. Cei doi au dezvăluit, pentru prima dată, chipul fiicei lor, Josephine. Fetița de doi anișori este adorabilă și extrem de simpatică. Cu cine seamănă micuța artistului și a fostei prezentatoare TV.

Gina Pistol și Smiley sunt în al nouălea cer de când au devenit părinți pentru prima dată. Viața lor s-a schimbat radical pe data de 9 martie 2021, când a venit pe lume Josephine, copila lor.

Deși, până acum, cele două vedete au făcut tot posibilul pentru a proteja identitatea odorului lor, fosta prezentatoare TV de la Antena 1 a postat, recent, o imagine pe Instastories în care celei mici i se vede chipul adorabil și blajin.

Micuța Josephine a moștenit cele mai frumoase trăsături de la ambii părinți, precum părul auriu și năsucul mamei sale, precum și ochii mari, de căprioară, ai tăticului ei.

La scurt timp după ce a distribuit poza, fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite a decis să șteargă postarea din mediul online.

Pe 20 februarie, Gina Pistol a anunțat că ia o pauză în carieră, pentru a se dedica în întregime familiei și creșterii fetiței sale și a lui Smiley. Retragerea ei din televiziune i-a surprins pe fani.

„Simpaticilor, dupa cum bine stiti, acusi se fac doi ani de cand am devenit mama si am inceput o noua viata.

In acesti doi ani in care mi-am continuat si activitatea ca prezentator la Chefi la cutite, mi-am dat seama ca imi doresc sa-mi dedic mai mult timp mie, familiei si in special fiicei mele.

Ca si pentru voi si pentru mine acesti ani au fost foarte complicati. Nimic nu a fost asa cum stiam noi.

Anul acesta am decis sa-mi inchei povestea cu emisiunea Chefi la cutite si cu o echipa de oameni minunati de la care am invatat foarte multe lucruri despre magia numita televiziune.

Vreau sa multumesc intregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cutite si 3 de Asia Express.

Le multumesc celor TREI MAGNIFICI: Chef Catalin Scarlatescu, Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Bontea, care mi-au devenit prieteni si voua pentru ca ati fost alaturi de mine in aceasta aventura minunata a vietii mele.

Vreau sa-i mai multumesc in mod special Mona Segall pentru increderea pe care a avut-o in mine, pentru toata rabdarea si pentru toate lectiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatete din lume.

Simpaticilor, aventura mea continua! Momentan, alaturi de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv. Pana atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot! Va pup, Gina.