Prietena tinerilor ucişi la 2 Mai, dezvăluiri dureroase din momentul accidentului. Reacţia revoltătoare a lui Vlad Pascu: „A întors maşina”

O tânără care a supraviețuit accidentului de la 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși, a vorbit despre clipele dureroase de după accident, dar și dinaintea evenimentului fatal.

Mărturiile cutremurătoare a unei fete dinainte de accidentul de la 2 Mai

Fata este colegă cu Sebastian Olariu la Facultatea de Geografie de la Universitatea București și se afla cu grupul ei de prieteni în stațiunea 2 Mai. Aceasta a precizat că veniseră la mare și că toți erau colegi de facultate, de un an, cu excepția Robertei Dragomir, prietena ei cea mai bună.

Ea a precizat că au mers pe trotuarul amenajat și că au mers în continuare unul după altul pe porțiunea îngustă. Cu Sebi a vorbit ultima dată înainte să iasă pe drum.

„Am mers pe trotuarul amenajat, apoi știam că vine porțiunea mai îngustă. Am mers unul după altul, eu eram ultima, mă ghidam după ceilalți. Înaintea mea se afla Sebi. Cu el am vorbit ultima oară, înainte să intrăm pe drum“, a povestit ea.

Studenta spune că momentul accidentului a fost unul șocant, totul s-a întâmplat într-o secundă, a fost un șoc din care te trezești abia după ce s-a petrecut. Era noaptea, liniște și se auzeau doar mașinile.

După ce și-a revenit după impact, a realizat că era lovită de oglinda Mercedesului condus de Vlad Pascu. Prietenul ei a venit în fugă să vadă dacă ea e bine, după care l-a văzut pe Sebi, decedat.

Tatăl lui Sebi și-a tatuat portretul fiului său pe braț

Potrivit anchetatorilor, Sebi a avut parte de o moarte cumplită. Mașina lui Vlad Pascu practic l-a secționat în două, o imagine greu de privit, mai ales pentru un părinte.

Tatăl tânărului ucis spune că nu va avea liniște până când Vlad Pascu nu ajunge după gratii mulți ani de acum încolo. În amintirea lui Sebi, Valentin Olariu și-a tatuat pe braț chipul fiului său și o rolă de film, ochii albaștri ai mamei și mesajul „I will always wonder who you would become.”

Sebi era pasionat de film, iar țelul lui era să devină într-o zi regizor.

Procesul lui Vlad Pascu a fost amânat

Judecătoarea dosarului lui Vlad Pascu a amânat procesul și a formulat cerere de abținere. A solicitat colegilor săi magistrați să o retrag din acest dosar, lucru confirmat de avocatul Adrian Cuculis.