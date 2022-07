Prezentatorul TV care dă cu mătura în frizerie, după ce prezintă știrile: „Nu este o rușine să muncești”

Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România nu se teme să revină la munca de jos. Mai mult de atât, în pandemie s-a reprofilat și a fost văzut lucrând cot la cot, alături de angajații săi, după ce și-a deschis două afaceri. Este vorba despre un fost moderator de la Prima TV.

Alexandru Constantin este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Fosta vedetă de la Prima TV s-a reprofilat în pandemie. A devenit un prosper om de afaceri, după ce și-a deschis două frizerii în două mall-uri din Capitală.

Alexandru Constantin nu se dă în lături de la munca fizică, motiv pentru care este văzut, adesea, trudind cot la cot alături de angajații săi. Când nu prezintă știrile la România TV, vedeta dă cu mătura sau șterge praful din frizeriile sale.

În pandemie, Alex Constantin a plecat de la Prima TV, acolo unde prezenta emisiunea Click! Tv la alături de Diana Bart. Mai mult de atât, vestitul prezentator are o sora geamănă, pe nume Alexandra Lipăi, care a fost concurentă la emisiunea „Imperiul leilor” de la Pro TV.

Femeia a cerut ajutorul investitorilor pentru afacerea ei despre confecționarea și comercializarea unor produse speciale pentru copii și gravide.

„Am fost alături de Alexandra încă de la începutul acestei afaceri, numele brandului e inspirat din faptul că suntem gemeni. Când am văzut-o în fața camerelor de filmat am fost emoționat ca-n prima zi în care am intrat într-un studio de televiziune.

Nu mă așteptam să trăiesc atât de intens momentele acestea. Dar s-a descurcat extraordinar și nu am cuvinte să spun cât de mândru sunt de ea. De acum nu se va mai laudă că eu sunt fratele ei, cel de la televizor.

Mă voi lăuda eu că ea e sora mea, tipa de la Imperiul Leilor care a reușit să-i impresioneze pe investitori.”, a completat prezentatorul TV pentru sursa citată.