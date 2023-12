Prezentatorul din România care şi-a dat pantalonii jos în timpul emisiunii de faţă cu invitatul. Explicaţia gestului a devenit virală

Foarte puțini români știu, dar un prezentator de televiziune și-a dat pur și simplu pantalonii jos în timpul unei emisiuni! De ce a făcut acest gest, vedeți în rândurile de mai jos!

Recent, jurnalistul Iancu Guda, gazda emisiunii ”Bani în mișcare”, de la Digi 24, a acordat un interviu în care a vorbit și despre începuturile sale într-ale televiziunii. Celebrul jurnalist și-a amintit despre prima sa experiență din fața camerelor de luat vederi. Lucrase deja în presă de ani buni și stăpânea foarte bine subiectul discutat, însă emoțiile l-au copleșit.

Ei bine, prezentatorul emisiunii respective era o mai veche cunoștință a jurnalistului, un fost lector din ASE, care a sesizat imediat că mai tânărul său interlocutor avea emoții serioase. Se întâmpla în anul 2010, pe vremea când Iancu Guda avea doar 25 de ani și tocmai ce publicase primul său raport de ţară, în care estima corecţii fiscale cu măsuri severe de austeritate. Ei bine, prezentatorul emisiunii a recurs la un gest șocant. Și-a dat pur și simplu pantalonii jos și i-a spus că va fi ca o discuție la o terasă. Citește și Ce a pățit jurnalistul care a fost ‘târât’ la CEDO de Ion Țiriac, timp de 10 ani: „De ce tocmai eu”

”Parca a fost ieri. Se întâmpla în 2010, aveam 25 de ani şi eram foarte emoţionat pentru că era prima apariţie live, în prime time (până atunci, toate declaraţiile şi interviurile fuseseră înregistrate). În compania multinaţională unde am lucrat în ultimii 20 de ani, pe lângă job-ul din zona operaţională (analiză financiară, informaţii afaceri, securizare creanţe, risk management) sau executivă (CEO Services pentru ultimii 7 ani), am fost aproape mereu şi economist responsabil cu publicarea studiilor sectoriale sau macroeconomice.

Ei bine, chiar dacă afară era frig, în studio căldura era ridicată sau cel puțin așa a simțit pe atunci tânărul jurnalist, plin de emoții. Noroc cu gazda emisiunii, care l-a făcut să se relaxeze printr-o metodă neortodoxă. Citește și Scene provocatoare la TV. Concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” care şi-a dat pantalonii jos. Reacţia celor din jur

”Deşi afară era iarnă, în platou era foarte cald (sau cel puţin aşa resimţeam eu), iar moderatorul a observat că nu sunt în apele mele, din cauza neliniştii. Când mai aveam 1 minut până sa intrăm în direct, pentru a mă face să mă eliberez de emoţii şi tensiune, moderatorul şi-a dat pantalonii jos, a ramas în boxeri scurţi şi mi-a zis: Hai, relaxează-te, gândeşte-te că suntem la o terasă, bem o bere şi vorbim despre fotbal şi economie.

Am făcut şi eu acelaşi lucru, profitând de faptul că amândoi eram mascaţi de pupitrul din studio care ne acoperea complet de la bust în jos. M-am relaxat brusc şi am avut una din cele mai bune discuţii de 15 minute, în direct, prime-time, despre economia românească. În urma intervenţiei mele, chiar am primit o propunere de la postul respectiv de a începe o colaborare pentru interviuri şi analize periodice asumate, dar am declinat din cauza programului de studii foarte aglomerat din acea perioadă”, a povestit Iancu Guda pentru sursa citată.