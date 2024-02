Prezentatoarea TV care ar fi putut avea o relaţie cu Ştefan Bănică Jr. Artistul a curtat-o în trecut: „Abia se despărțise de Mihaela Rădulescu”

Imediat după divorțul de Mihaela Rădulescu, Ştefan Bănică Jr. a luat legătura cu o cunoscută jurnalistă din România. Artistul i-ar fi făcut curte, căutând să intre în grațiile ei, însă fără succes. Povestea a fost dezvăluită chiar de către prezentatoarea TV, care regretă însă că a făcut publică istorioara.

Viața amoroasă a lui Ștefan Bănică Jr. a ținut mereu prima pagină a ziarelor mondene, fiind una plină de aventuri și tumulturi. Cântărețul are la activ trei căsătorii, ultima fiind cea cu Lavinia Pârva, care continuă și în prezent. Puțini își aduc aminte detalii din trecutul artistului.

În anul 1997, Ștefan Bănică Jr. s-a căsătorit cu Mihaela Rădulescu. Mariajul cu prima soție s-a încheiat însă după doi ani de zile. A urmat apoi o altă căsnicie, cu Andreea Marin, din 2006 până în 2013. Între cele două căsătorii, cântărețul a mai avut aventuri despre care nu mulți știu.

Imediat după divorțul de Mihaela Rădulescu din anul 1999, Ștefan Bănică Jr. a încercat să își refacă viața amoroasă alături de altă femeie. S-a pus astfel pe căutarea jumătății, încercând să intre în grațiile unei cunoscute jurnaliste din România, nimeni alta decât Adriana Bahmuțeanu.

La vremea respectivă, Adriana Bahmuțeanu era divorțată de Silviu Prigoană. Despre care divorț ca număr este vorba, nu șe știe sigur. Jurnalista și politicianul s-au căsătorit în 2003, au divorțat imediat după luna de miere, s-au recăsătorit în ianuarie 2004 și au dat din nou divorț în mai 2004.

În tot acest timp, pe când era divorțată, Adriana Bahmuțeanu a fost căutată de Ștefan Bănică Jr., după cum chiar ea a dezvăluit. Cântărețul ar fi căutat-o, încercând să o cunoască mai bine, însă ea nu și-a dorit acest lucru. Jurnalista regretă, în prezent, că a făcut publică istoria cu actualul soț al Laviniei Pârva.

„Am regretat că am spus în presă treaba asta. Nu regret că nu am spus nu. Am spus că e adevărat că mă tot suna, mă căuta, se aflaseră. Ștefan (Bănică – n.r.) abia se despărțise de Mihaela (Rădulescu – n.r.), iar în casa mea venea toată echipa de la acea emisiune, eu fiind iubita unui reporter. Pe vremea aia nu erau atâtea restaurante, mesele să făceau acasă.

Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte pentru că Ștefan Bănică este un artist pe care îl stimez și nu merita să dau din casă o poveste care a ajuns în presă”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.