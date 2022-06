Prezentatoarea care a trăit o reală dramă: „Tata a murit în bucătărie, stop cardiac”

O prezentatoare cunoscută și-a deschis sufletul și a povestit drama vieții sale. Vedeta a oferit detalii fanilor în cadrul unui podcast despre un episod cutremurător din copilărie. Femeia l-a găsit pe tată ei mort din cauza consumului excesiv de alcool. ,,Tata a murit în bucătărie, stop cardiac”, a mărturisit ea. Cei care o iubesc pe moderatoare au rămas fără cuvinte când au auzit una din cele mai grele amintiri ale sale.

Emma Zeicescu a acceptat invitația lui Adrian Artene în cadrul podcast-ului său. Vedeta a oferit mai multe detalii fanilor despre trecutul ei pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat atât de sumbru.

Mai exact, bruneta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai negru episod care s-a petrecut chiar în perioada copilăriei. Femeia a lucrat în presă preț de 12 ani, ulterior a făcut o schimbare și a devenit director de comunicare pentru o companie foarte cunoscută.

Cea din urmă este cunoscută drept o profesionistă. În spatele ei s-au ascuns până de curând multe clipe amare. Emma a mărturisit că la vârsta de doar șapte ani l-a găsit pe tatăl ei fără viață în bucătărie.

Bărbatul murise din cauza unui stop cardiac pe fondul abuzului de alcool. Zeicescu a scos la suprafață detalii cumplite despre viața ei.

Aceasta a rămas marcată din cauza întâmplării, iar rana adâncă din sufletul său nu s-a vindecat niciodată. Fosta jurnalistă a povestit și despre momentul în care și-a luat ,adio’ de la părintele ei, adăugând faptul că ar vrea să relateze într-o carte momentul copleșitor.

,,Și a existat un moment în care eu m-am dus și avea o batistă și am vrut să-l pup pe tata. E fascinant cum poți povesti un asemenea episod ca și cum te-ai fi decuplat de acolo, dar eu văd exact fetița de la Obor, cum s-a urcat în scaun, și este primul capitol din care, în viața asta, la un moment o s-o termin, dar probabil că o s-o lansez după ce nu mai sunt ca să pot să spun tot ceea ce am trăit în această lume fascinantă. Mie mi se pare fascinantă”, a mai povestit ea.