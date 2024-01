Previziuni numerologice 2024. Pentru cine urmează un an fulminant, totul le va merge ca pe roate

Chiar din prima zi a noului an, au fost făcute previziuni numerologice pentru 2024. Află, din rândurile de mai jos, pentru cine urmează un an fulminant. Ei sunt cei cărora totul le va merge ca pe roate în următoarele 12 luni.

În cazul în care nu știi cum să îți calculezi cifra destinului, cea care se crede că ar avea o influență importantă asupra destinului fiecăruia dintre noi, tot ce trebuie să faci este să aduni toate cifrele din data ta de naștere.

Exemplu: Dacă ziua nașterii este 9 iulie 1990, cifra destinului se obține calculând 9+7+1+9+9+0.

„Este un an foarte interesant pentru mulți dintre noi. Totuși, fiind un an par, o cifră unu este impară. Ea are nevoie de mai multă acțiune, are nevoie de mai multă hotărâre și atunci nu se va simți atât de bine într-o conjunctură pasivă. Dar totuși cifra de destin unu în 2024 are șansa să se transforme, are șansa să se înnoiască, are șansa să se ducă la un alt nivel din punct de vedere, bineînțeles social, din punct de vedere vocațional, din punct de vedere financiar. Asta în cazul în care cifra destin 1 este corectă”, a explicat numerologul Romei Popescu, la Antena 3 CNN.