Previziunea tulburătoare a lui Bill Gates. Ce urmează până în 2025

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este unul dintre cei mai bogați bărbați din lume, cu o avere estimată la 129 de miliarde de dolari, conform revistei Forbes. De-a lungul anilor, afaceristul a epatat prin previziunile pe care le-a făcut în materie de tehnologie și nu numai.

Ce previziune îngrijorătoare a făcut Bill Gates

În anul 2015, milionarul a prezis sosirea Covid-19, când a afirmat că o epidemie ar provoca o „catastrofă mondială”, ceea ce s-a adeverit cinci ani mai târziu.

Acum, Bill Gates a revenit în centrul atenției presei internaționale, după ce a lansat o predicție alarmantă despre viitor, care va marca un înainte și un după în lumea așa cum o cunoaștem.

Magnatul este de părere că vehiculele autonome vor fi următoarea descoperire tehnologică: „Ne aflăm în primele zile ale erei autonome. Abia aștept să văd noile posibilități.”

Bill Gates a vorbit despre inteligența artificială și a prezis că va exista un „punct de vârf” în dezvoltarea vehiculelor autonome. A făcut acest lucru într-o postare pe blog cu titlul „Hands off the Wheel: The Rules of the Road Are about To Change”.

Omul de afaceri a ținut să împărtășească experiența sa cu o mașină autonomă de la compania britanică ‘Wayve’. Însoțit de fondatorul și CEO-ul Alex Kendall și de un operator de securitate, el a descris experiența ca fiind „fantastică și memorabilă”.

„Mașinile autonome vor permite șoferului să-și ia mâinile de pe volan și să lase sistemul să conducă în anumite circumstanțe. Am ajuns la punctul în care aproape toată tehnologia necesară a fost inventată. Acum accentul se pune pe rafinarea algoritmilor și perfecționarea ingineriei.”, a declarat Bill Gates, notează cei de la OK Diario.

Citește și Predicția lui Bill Gates pentru viitorul omenirii. Cum putem evita altă criză mondială

Mașinile autonome ar putea fi disponibile din 2025?

Bill Gates ar compara această tehnologie în vehicule cu schimbarea adusă de crearea computerelor în munca de birou.

Mașinile autonome ar putea forța guvernele și companiile din întreaga lume să regândească sistemele de conducere.

Aceste modificări ar putea fi realizate progresiv, iar el consideră că primele care vor folosi tehnologia vor fi autovehiculele de pasageri.

Companiile de închiriere de mașini vor beneficia, deoarece pierd milioane de dolari în fiecare an din accidentele provocate de șoferi. Vehiculele autonome s-au dovedit a fi mai puțin predispuse la accidente.

În cele din urmă, cofondatorul Microsoft a spus că „vehiculele automate vor ajunge să fie mai ieftine decât vehiculele normale. Și dacă, ca mine, călătoriți cu mașina, gândiți-vă la timpul pe care îl pierdeți la volan.”

Citește și Profeția unui bărbat de acum 70 de ani. Ce a spus în 1953 că se va întâmpla în viitor