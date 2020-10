Președintele condamnat la 17 ani de închisoare. Riscă să-și sfârșească zilele în spatele gratiilor

Presa internațională anunță astăzi, 29 octombrie, că fostul președinte sud-coreean Lee Myung-bak va merge la închisoare pentru 17 ani. Curtea Supremă a țării a confirmat pedeapsa pentru infracțiuni de luare de mită și delapidare.

Fostul președinte sud-coreean Lee Myung-bak a fost condamnat la închisoare

Conservatorul Lee Myung-bak , care a ocupat funcția de președinte din 2008 până în 2013, fusese eliberat pe cauțiune. Acesta aștepta hotărârea și nu se afla în instanță la luarea deciziei. Presa relatează despre prezența poliției la domiciliul său din Seul, potrivit rapoartelor. Hotărârea nu face obiectul unui recurs suplimentar. Ajuns la vârsta de 78 de ani Lee este probabil să moară în închisoare dacă nu primește grațierea prezidențială.

Lee a fost acuzat în 2018 cu 16 acuzații legate de o companie de piese auto DAS. Instanța a concluzionat că Lee a folosit compania pentru deturnarea a 25,2 miliarde de won, în timp ce a acceptat mită în total de 9,4 miliarde de won. Avocatul lui Lee a declarat joi reporterilor că președintele era programat să primească un examen medical vineri și că se va preda procurorilor luni.

Toți cei patru foști președinți în viață ai Coreei de Sud sunt fie în spatele gratiilor, fie au executat pedepse cu închisoarea. Lee Myung-bak a fost pentru prima dată condamnat pentru delapidare și acceptare de mită la sfârșitul anului 2018 și închis. Ulterior, o instanță de apel i-a mărit pedeapsa la 17 ani, dar i-a acordat cauțiune în așteptarea unui recurs la cea mai înaltă instanță a națiunii.

Lee în închisoare și cu banii luați

Curtea Supremă și-a confirmat joi condamnarea pentru delapidarea a 25,2 miliarde de won, aproximativ 22 milioane de dolari SUA. În același timp decizia a fost și pentru acceptarea de mită în valoare totală de 9,4 miliarde de won. Fostul președinte Lee va plăti și o amendă de 13 miliarde de won. În același timp statul îi va pune sechestru pe active de 5,7 miliarde de won.

„Nu a existat nicio eroare juridică în hotărârea instanței de apel cu privire la luare de mită și delapidare”, a declarat Curtea Supremă într-un comunicat.

Succesorul conservator al lui Lee Myung-bak, Park Geun-hye, execută în prezent 20 de ani de închisoare pentru luare de mită și abuz de putere. Acesta a fost destituit în 2017 din cauza unui scandal de corupție care a provocat proteste masive de stradă.

Mandatul lui Lee din 2008 până în 2013 a fost marcat de proteste în masă. În același timp tensiunile cu Coreea de Nord și căderea sa sub un nor de acuzații de corupție continuă un model pentru liderii sud-coreeni. Cazurile de corupție au ajutat la reapariția Partidului Democrat din Coreea, înclinat spre stânga, sub președintele Moon Jae-in.