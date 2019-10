Președinte PSD, despre jurnaliști: ”Sunt niște boschetari de presă”, ”Tare triști sunteți, bă”

Relația mai multor lideri PSD cu membrii presei nu a fost una foarte bună în ultimii ani, dar declarațiile președintelui unei organizații județene te vor supăra la culme.

În prima parte a zilei de luni, Asociația Profesioniștilor de Presă – Cluj a lansat o scrisoare de protest față de comportamentul și limbajul extrem de vulgar pe care noul președinte interimar al PSD Cluj l-a folosit constant în spațiul public la adresa mai multor jurnaliști clujeni. Scrisoarea poate fi parcursă AICI, cu mențiunea că include un limbaj foarte agresiv și cuvinte obscene, ca citate ale lui Liviu Alexa.

La scurt timp după ce scrisoarea cu pricina a ajuns online, actualul președinte al organizației PSD Cluj și-a vărsat veninul online într-un live pe Facebook făcut de la volanul bolidului pe care îl conduce. Deși nu se vede volanul în cadru, mașina merge și este foarte improbabil să aibă un autoturism cu volan pe dreapta. Ca referință, astfel de practici sunt interzise prin lege în România, dar este puțin probabil să fie penalizat în vreun fel.

În orice caz, ca să-ți faci o idee despre mentalitatea și respectul pentru membrii comunității jurnalistice, dacă nu ai timp să asculți întregul discurs integrat mai jos, îl poți citi. În orice caz, ți se va ridica părut pe mână la astfel de formulări din partea noului șef PSD al uneia dintre cele mai mari organizații din țară.

„​De dimineață marea asociație a papagalior de presă din Cluj, compusă din boschetari, degeaba vă supărați, sunt niște boschetari de presă, Lungu le zice așa, au trimis doamnei Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, văleu, despre nesimțitul de Alexa care vorbește ca un măgar și-i jignește pe jurnaliști. Băi, nene, care jurnaliști? Eu sunt jurnalist. Probabil dna Dăncilă a aruncat-o la gunoi, eu am fost curios să o citesc să văd la ce se referă și dați-mi voie să vă spun că după ce am lecturat-o și am corectat-o cu pixul roșu, cum m-a învățat pe mine doamna Stele Todea, profesoara mea de franceză, să corectez greșelile analfabeților, am vrut să mă sinucid. Am vrut să mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia atât de realizați pur și simplu mă detestă. Numai că m-am gândit că am o carieră în spate, am un copil în brațe ceea ce de exemplu Fernoagă sau Șoica nu au. Tare triști sunteți, bă, nici un copil nu sunteți în stare să faceți”, a spus Liviu Alexa.