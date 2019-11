Presa străină despre alegerile prezidențiale din România. Ce scrie The Guardian despre Klaus Iohannis

Duminică, 10 noiembrie, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale. Interesul mare arătat de românii din diaspora pentru acest scrutin a atras și atenția presei internaționale. The Guardian dedică un articol candidatului care are cele mai mari șanse să intre în turul al doilea: Klaus Iohannis.

Românii din țară și din străinătate sunt chemați duminică, 10 noiembrie, să aleagă pe cine vor să trimită în turul al doilea. Românii din diaspora s-au mobilizat exemplar. Numărul celor care au votat în străinătate depășise 600.0000 duminică, după ora 18:00.

Scrutinul a intrat și în atenția presei internaționale. The Guardian îi dedică un articol lui Klaus Iohannis, despre care spune că e, de departe, candidatul cu cele mai mari șanse să intre în turul al doilea. De altfel, toate sondajele realizate până acum indică acest lucru.

Interesant de văzut cu cine se va bate președintele în exercițiu în turul al doilea.

Alegeri prezidențiale 2019: ce scrie The Guardian despre Klaus Iohannis

Associated Press scria, recent, că alegerile sunt umbrite de criză politică de la București, iar jurnaliștii de la Bloomberg îl dădeau drept câștigător pe Klaus Iohannis. Se refereau la președintele în exercițiu numindu-l „cel care a scos România de pe marginea prăpastiei”.

La fel cred și jurnaliștii britanici de la The Guardian, care scriu că Iohannis intră mai mult ca sigur în turul al doilea al prezidențialelor și are șanse mari să câștige. Depinde, însă, cu cine se va bate pe 24 noiembrie. Jurnaliștii britanici au și câteva predicții: ei cred că președintele în exercițiu va obține, la votul de duminică, în jur de 40% și că va fi urmat de Viorica Dancila, candidată PSD și Dan Barna, canddatul USR-PLUS.

The Guardian amintește și de măsurile controversate luate de Guvernele PSD-ALDE, mai ales în domeniul legilor justiției, și cum s-a raportat șeful statului la ele. Președintele a intervenit de mai multe ori pentru a atrage atenția asupra derapajelor democratice ale PSD.