Presa internațională, la picioarele Simonei Halep. Reacțiile de ultim moment din lume

Presa intenațională a remarcat debutul lui Halep la turneul WTA Gippsland Trophy de la Melbourne. Reacții după victoria convingătoare.

„Defensiva divină a lui Halep” a atras atenția presei internaționale după debutul oficial în noul sezon

Simona Halep a revenit cu dreptul într-un meci oficial, la patru luni distanță de pauza luată în octombrie 2020. Românca a reușit un meci bun în fața rusoaicei Anastasia Potapova, în turul al doilea de la Gippsland Trophy. Potapova a reușit să ia un avantaj surprinzător în setul secund, 3-1, dar „defensiva divină a Simonei Halep şi precizia loviturilor sale în lung de linie au împiedicat-o pe rusoaică să se desprindă.

Pe măsură ce se avansa în set, Halep a reacţionat interesant la fiecare minge trimisă de Potapova şi a încheiat gameul de 5-4 cu un lung de linie câştigător direct pe tuşă. Apoi a servit nereturnabil şi a obţinut victoria”, scriu cei de la wtatennis.com.

Jurnaliștii străini o văd pretendentă serioasă la câștigarea Australian Open

„Simona Halep a început superb sezonul 2021 al WTA. Favorita numărul 1 a avut parte de un meci dificil cu Anastasia Potapova, în prima lor întâlnire directă. Halep, ajunsă la 7 ani consecutivi în Top 10 WTA, a reușit 23 de lovituri câștigătoare” – WTA

„Un început perfect de sezon pentru Simona Halep, care a învins-o în meciul demonstrativ pe Ashleigh Barty, iar astăzi a trecut de Anastasia Potapova” – Essentially Sports

„Halep a arătat un tenis solid la revenirea în circuitul WTA. Un meci bun pentru Halep, care are ambiții mari la Australian Open, turneu pe care n-a reușit să-l câștige” – Tennis Actu.

Turneul Gippsland Trophy se desfășoară între 31 ianuarie și 6 februarie.

Halep o va întâlni, cel mai probabil miercuri, pe învingătoarea întâlnirii dintre Laura Siegemund și Destanee Aiava.

Gippsland Trophy (WTA 500) pune la bătaie 565.530 dolari.

Mesajul româncei de la finalul partidei

„A fost destul de greu, nu am mai jucat din octombrie anul trecut. Am vrut să simt jocul, să simt terenul. Știam că va fi un meci dificil. Nu a fost un meci ușor, am dat totul pe teren.

Sunt puțin mai rapide condițiile în acest an, terenul, mingile. Mereu este greu să joci împotriva unei jucătoare puternice, indiferent de condiții, dar acum a fost cu atât mai dificil.

Atmosfera a fost frumoasă, mă bucur să văd spectatori din nou în tribune. Vă mulțumesc pentru sprijin”, a declarat Simona Halep după luptă.