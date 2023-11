Presa din Ungaria, reacție după calificarea României la Euro 2024. Ce au scris jurnaliștii despre Ianis Hagi

Sunt momente de sărbătoare pentru iubitorii sportului rege din România. Reușita tricolorilor este subiect dezbătut și peste graniță. Și presa din Ungaria a avut o reacție după calificarea României la Euro 2024. Ce au scris jurnaliștii despre Ianis Hagi.

Este fericire uriașă în rândul microbiștilor, după calificarea României la Euro 2024. Cu toate că au început cu stângul partida cu naționala Israelului, tricolorii nu au abandonat lupta, ieșind, la final, marii învingători de pe arena din Ungaria, unde s-a disputat meciul decisiv pentru sportivii noștri.

Reușita tricolorilor nu a trecut neobservată, este subiect dezbătut și peste granițe. Chiar și presa din Ungaria a reacționat după calificarea României la Euro.

Jurnaliștii din țara vecină au analizat evoluția lui Ianis Hagi pe teren: „Ianis Hagi a ales o soluție deșteaptă și a șutat la colțul scurt, iar România a trecut în avantaj. Cu această victorie, România s-a calificat la turneul final după prezența din 2016”, au spus și jurnaliștii de la nemzetisport.hu.

La scurt timp după finalul meciului, Ianis Hagi și-a exprimat fericirea pentru calificarea la Euro 2024. Atacantul a punctat că reușita a fost una meritată din plin de tricolori.

„Am reuşit să ne calificăm în nouă meciuri, ceea ce e foarte bine! Suntem fericiţi! Am demonstrat că am fost pregătiţi. Golul lor nu a schimbat multe. Ştiam că trebuie să fim echilibraţi. Am gestionat bine momentele şi le-am adaptat la situaţii, aşa cum am făcut-o în toată campania. Ne-am continuat planul şi a venit şi golul nostru.

Nici nu mai ştiu cum a ajuns mingea la mine la golul doi. Era la un moment dat la Răzvan, după a sărit la mine şi am întors-o la colţul scurt. S-a simţit calificarea după acel gol. [coincidenţa cu victoria de la Cardiff, în 1993] Nu cred în coincidenţe ci în destin. Îţi faci destinul de mic copil, prin muncă.

Domnul Iordănescu este un muncitor, eu sunt un muncitor. Noi, la tineret, am avut mentalitatea să jucăm de la egal la egal cu orice echipă, şi am făcut asta şi acum. Ne-am calificat şi suntem pe merit la Euro. România a fost pregătită de la primul meci şi s-a văzut asta. Rămâne să jucăm pe Arena Naţională cu un stadion plin, încercăm să-i facem fericiţi pe suporteri. Să terminăm pe primul loc ar fi un avantaj pentru toată ţara, asta ne Rămâne să jucăm pe Arena Naţională cu un stadion plin, la următorul meci. Ştim că i-am făcut fericiţi pe suporteri în seara asta”, a declarat Ianis Hagi.